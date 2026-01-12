Татарстан реализовал 117 промышленных проектов при поддержке ФРП
Лидером по количеству поддержанных проектов стала Московская область
Фонд развития промышленности (ФРП) подвел итоги своей работы, охватившей практически всю территорию России. Как сообщил для ТАСС директор ФРП Роман Петруца, льготное финансирование получили предприятия из 79 регионов страны.
Лидерами по количеству поддержанных проектов стали Московская область и Татарстан. Предприятия Подмосковья реализовали 184 проекта при поддержке фонда, а компании из республики — 117 проектов.
Значительное число проектов также реализовано в Свердловской области (113 проектов), Пермском крае (111 проектов), Москве (92 проекта), Нижегородской области (82 проекта) и Башкортостане (75 проектов). Активно участвуют в программах фонда предприятия Челябинской, Самарской областей и Санкт-Петербурга.
Напомним, что ФРП был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России. Фонд предлагает промышленным предприятиям льготные займы по ставкам 3 и 5% годовых на срок до 7 лет. Сумма финансирования варьируется от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей.
