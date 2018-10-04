Итоги дня: новый вокзал в Казани, высылка россиян из Нидерландов и смерть замгенпрокурора РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 4 октября.

Власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные из международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Позднее Минюст США предъявил обвинения семи россиянам, которые являются сотрудниками ГРУ.

В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и еще три человека. Отмечается, что Карапетян координировал надзор за расследованием наиболее резонансных уголовных дел, в том числе за делом Скрипалей. Тем временем Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения.

Стало известно, что вокзал «Казань-2» снесут после строительства нового вокзала для ВСМ Москва — Казань. На его месте построят 30-этажный гостиничный комплекс. Что изменит облик Казани в ближайшие годы — в материале «Реального времени».

Дольщикам могут разрешить расторгать договор с обанкротившимся застройщиком без суда. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла Самарская областная дума.



А при строительстве железнодорожной части Крымского моста в воду съехала часть пролета. Причиной падения стала техническая неполадка с домкратом. Как утверждает председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.