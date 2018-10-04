Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки

Власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В Нидерландах заявили, что операция была организована ГРУ. Как пишет издание Telegraaf, россияне приехали в Нидерланды 10 апреля с дипломатическими паспортами.

Вскоре стало понятно, что они занимаются разведывательной деятельностью, которая создает «прямую угрозу» работе организации, отметил руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эишелсейм.