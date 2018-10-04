Нидерланды обвинили Россию в попытке украсть данные о крушении Boeing в Донбассе

В Минобороны Нидердандов заявили, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России пытались украсть данные из международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.



«Мы знали о том, что российские спецслужбы заинтересованы этим расследованием, и приняли соответствующие меры», — приводят «Ведомости» слова министра обороны Нидерландов Анки Бейлевелд.

Ранее власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Справка

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.

В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука». А Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.

