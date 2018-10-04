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Происшествия

Часть пролета Крымского моста упала в воду из-за технической неполадки

16:44, 04.10.2018
Часть пролета Крымского моста упала в воду из-за технической неполадки
Фото: ru.wikipedia.org / VMorozof

Причиной падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду стала техническая неполадка с домкратом.

Как сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом.

Происшествия
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