Часть пролета Крымского моста упала в воду из-за технической неполадки

Причиной падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду стала техническая неполадка с домкратом.



Как сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом.