Часть пролета Крымского моста упала в воду из-за технической неполадки
Причиной падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду стала техническая неполадка с домкратом.
Как сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом.Происшествия
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