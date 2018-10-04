Северный вокзал могут снести при строительстве ВСМ и построить на его месте отель

Северный вокзал снесут после строительства нового вокзала для ВСМ Москва — Казань. На его месте построят 30-этажный гостиничный комплекс.

«Сначала мы хотели сохранить оба вокзала. Но функционирование старого здания слишком проблематично во время стройки, поэтому строим рядом, старый сносим и делаем на его месте высотный гостиничный комплекс», — цитирует РБК президента Союза архитекторов России, главного архитектора ВСМ Николая Шумакова.

По его словам, вокзал в Казани будет самым крупным и красивым среди пяти вокзалов, где будет проходить высокоскоростная магистраль. В настоящий момент завершается экспертиза проекта.

Согласно эскизам, вокзал будет выполнен в стиле хайтек с двумя наземными парковками на 194 и 126 машиномест и большой подземной частью с выходом к станции метро.