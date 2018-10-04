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Северный вокзал могут снести при строительстве ВСМ и построить на его месте отель

13:05, 04.10.2018 2
Северный вокзал могут снести при строительстве ВСМ и построить на его месте отель
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Северный вокзал снесут после строительства нового вокзала для ВСМ Москва — Казань. На его месте построят 30-этажный гостиничный комплекс.

«Сначала мы хотели сохранить оба вокзала. Но функционирование старого здания слишком проблематично во время стройки, поэтому строим рядом, старый сносим и делаем на его месте высотный гостиничный комплекс», — цитирует РБК президента Союза архитекторов России, главного архитектора ВСМ Николая Шумакова.

По его словам, вокзал в Казани будет самым крупным и красивым среди пяти вокзалов, где будет проходить высокоскоростная магистраль. В настоящий момент завершается экспертиза проекта.

Согласно эскизам, вокзал будет выполнен в стиле хайтек с двумя наземными парковками на 194 и 126 машиномест и большой подземной частью с выходом к станции метро.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:25
    Палата № 6
    Строили для того, чтобы снести ?
    Надо выносить из черты города как обычную ЖД, так и ВСМ
    И ничего не сносить)))
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  • Анонимно 13:30
    А где планируется строить новый вокзал под ВСМ?
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