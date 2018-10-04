США предъявили обвинения 7 сотрудникам ГРУ
Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам, которые, по информации ведомства, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ).
Согласно обвинительному заключению, целью кибератак были Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд и Международная федерация футбола (FIFA), говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что атаки могли начаться в декабре 2014 года и продолжались до мая текущего года.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым