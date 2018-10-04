Погибший замгенпрокурора РФ курировал надзор за делом Скрипалей

Погибший в катастрофе вертолета в Костромской области заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян координировал надзор за расследованием наиболее резонансных уголовных дел, в том числе за делом Скрипалей.



«С 2006 года Саак Альбертович занимал пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества (Генпрокуратуры, — прим. ред.), а с 2016 года, став заместителем генпрокурора, курировал «громкие» дела, включая расследование покушения на Юлию Скрипаль в английском городе Солсбери», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Напомним, инцидент произошел накануне, когда вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. На месте крушения вертолета найдены тела трех человек.

