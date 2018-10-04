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Происшествия

Следком опубликовал видео с места крушения вертолета в Костромской области

12:06, 04.10.2018
Следком опубликовал видео с места крушения вертолета в Костромской области
Фото: скриншот youtube.com

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения частного вертолета в Костромской области, в котором погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.

Forbes называл Карапетяна одним из самых богатых силовиков России в 2013 году.

Напомним, инцидент произошел накануне, когда вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. На месте крушения вертолета найдены тела трех человек.

Происшествия
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