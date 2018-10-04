Дольщикам могут разрешить расторгать договор с обанкротившимся застройщиком

В Госдуму внесли зЗаконопроект, разрешающий дольщикам расторгать договор с обанкротившимся застройщиком без суда. Инициативу внесла Самарская областная дума.

«Законодательством не предусмотрено каких-либо оснований для внесудебного расторжения первоначально заключенных договоров долевого участия между участниками долевого строительства и застройщиком с внесением соответствующих изменений в акты государственной регистрации недвижимости в случае, если указанный застройщик признан банкротом и уже ликвидирован как юридическое лицо»,— приводит «РИА Новости» выдержку из пояснительной записки.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничение системы финансирования жилищного строительства. Нововведение должно усилить защиту прав дольщиков.