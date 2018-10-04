При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ

В результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

«В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в том числе замгенпрокурора Карапетян», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне, когда вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. На месте крушения вертолета найдены тела трех человек. Причиной аварии стали сложные метеоусловия.

Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.