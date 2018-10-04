При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ
В результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
«В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в том числе замгенпрокурора Карапетян», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел накануне, когда вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. На месте крушения вертолета найдены тела трех человек. Причиной аварии стали сложные метеоусловия.
Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.Происшествия
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