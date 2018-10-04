Железнодорожный пролет Крымского моста съехал в воду

Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду.

«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», которое приводит «РИА Новости».

Опоры моста не повреждены, ситуация не повлияет на сроки реализации проекта. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30—45 суток.

Ранее сообщалось, что в Крымский мост врезался плавучий кран.