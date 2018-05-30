Итоги дня: ураган в Казани, инсценировка убийства Бабченко, одобрение закона о контрсанкциях Совфедом

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 мая.

Сильный ураганный ветер с дождем прошелся сегодня по Казани и районам Татарстана. Из-за него пострадала крыша Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Поэтому пришлось перенести спектакли на другие дни.

Также были отменены праздничные мероприятия по случаю завоевания казанским «Ак Барсом» третьего в истории клуба Кубка Гагарина. Кроме того, ураган лишил купола здание Академии тенниса Шамиля Тарпищева. Часть жителей в шести районах Татарстана по-прежнему остается без электричества.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценированным, подозреваемого в покушении на журналиста задержали. Сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. О действиях спецслужб он не рассказывал даже своей жене, родственникам и друзьям.

Между тем Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях. Он позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Уже который день в российских регионах продолжаются новые назначения. Василий Орлов сегодня стал врио губернатора Амурской области вместо Александра Козлова, который перешел на должность министра по развитию Дальнего Востока. Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко. Он пришел на замену Александру Карлину, объявившему об отставке.

В Татарстане состоялось назначение муниципального уровня. Руководителем исполкома Зеленодольского района стал Дмитрий Сапожников.

В соседней Ульяновской области стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность мэра столицы региона. На него заявились глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, руководитель проектного офиса по экологическому и молодежному развитию, волонтерству и добровольчеству ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Александр Брагин и директор ООО «Запад» Филипп Туровер.