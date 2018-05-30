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Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях

13:47, 30.05.2018
Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях
Фото: government.ru

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий президенту вводить ограничения против США и их союзников в ответ на «недружественные действия» против России.

Он вступит в силу со дня официального опубликования, сообщают «РИА Новости».

Документ предусматривает ввод контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Также закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Госдума одобрила закон в третьем, окончательном чтении 22 мая.

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