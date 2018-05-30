Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировано, подозреваемый в покушении на журналиста задержан. Об этом стало известно сегодня на пресс-брифинге СБУ.

Как сообщает «Медиазона», в ходе пресс-конференции сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. О действиях спецслужб он не рассказывал даже своей жене, родственникам и друзьям.

По словам Бабченко, о покушении ему стало известно месяц назад.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.