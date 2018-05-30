Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировано, подозреваемый в покушении на журналиста задержан. Об этом стало известно сегодня на пресс-брифинге СБУ.
Как сообщает «Медиазона», в ходе пресс-конференции сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. О действиях спецслужб он не рассказывал даже своей жене, родственникам и друзьям.
По словам Бабченко, о покушении ему стало известно месяц назад.
Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.Происшествия
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