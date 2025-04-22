В Казани стартовал сезон электросамокатов

Фото: Максим Платонов

В Казани открылся сезон электросамокатов. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

— В начале сезона сервис продолжил работу по обновлению и нанесению разметки на парковках самокатов. По согласованию с городом на данный момент уже нанесено 254 разметки и работа продолжается, — рассказали в сервисе.

В пресс-службе напомнили, что скорость всех самокатов кикшеринга системно ограничена до 20 км/ч. Также в Казани действует 360 зон автоматического замедления скорости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне в исполкоме Казани «Реальному времени» рассказали, что на данный момент разрабатываются решения для обеспечения безопасности пешеходов, водителей и пользователей СИМ. В частности, предлагается сократить количество парковок для электросамокатов — прежде всего в центральной части города. Там узкие тротуары зачастую не позволяют безопасно использовать СИМ.

В прошлом году сезон электросамокатов в Казани стартовал 5 апреля. Ежегодно представители кикшеринга выставляют СИМ на улицах города при установке температуры не ниже нуля градусов и после полного схождения снега. Однако в этот раз о дате запуска сезона ни сервисы кикшеринга, ни мэрия Казани не заявляли.

Елизавета Пуншева