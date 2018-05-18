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Путин одобрил кандидатуры в новый состав правительства

13:54, 18.05.2018 3
Путин одобрил кандидатуры в новый состав правительства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил представленные ему кандидатуры в новое правительство.

Полный список министров выглядит так:

  • министр просвещения — Ольга Васильева;
  • министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
  • министр науки и высшего образования — Михаил Катюков;
  • министр труда и соцзащиты — Максим Топилин;
  • министр обороны — Сергей Шойгу;
  • министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев;
  • министр транспорта — Евгений Дитрих;
  • министр цифрового развития — Константин Носков:
  • министр энергетики — Александр Новак;
  • министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;
  • министр спорта — Павел Колобков;
  • министр здравоохранения — Вероника Скворцова;
  • министр экономического развития — Максим Орешкин;
  • министр иностранных дел — Сергей Лавров;
  • министр юстиции — Александр Коновалов;
  • министр природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин;
  • министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;
  • министр культуры — Владимир Мединский;
  • министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;
  • министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев;
  • министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;
  • министр финансов — Антон Силуанов.

В список вице-премьеров вошли:

  • Антон Силуанов — первый вице-премьер, будет курировать финансово-экономические вопросы, то есть курировать не только Министерство финансов, но и Министерство экономического развития;
  • Татьяна Голикова — будет курировать социальную политику;
  • Дмитрий Козак — будет курировать топливно-энергетический комплекс и промышленность (за исключением оборонных предприятий);
  • Алексей Гордеев — будет курировать сельское хозяйство;
  • Виталий Мутко — будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов;
  • Юрий Борисов — будет куратором оборонно-промышленного комплекса;
  • Максим Акимов — будет отвечать за транспорт, связь и цифровизацию экономики;
  • Ольга Голодец — будет курировать культуру и спорт;
  • Константин Чуйченко — будет курировать законотворческую работу правительства и кадровые вопросы;
  • Юрий Трутнев — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, сохранил пост.
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:04
    а остальные неизвестны?
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  • Анонимно 14:07
    А где министр юстиции? Или это министерство уже упразднили?
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    Анонимно 14:26
    министр юстиции — Александр Коновалов;
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/99437-putin-odobril-kandidatury-na-posty-vice-premerov-i-ministrov
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