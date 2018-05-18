Путин одобрил кандидатуры в новый состав правительства
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил представленные ему кандидатуры в новое правительство.
Полный список министров выглядит так:
- министр просвещения — Ольга Васильева;
- министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- министр науки и высшего образования — Михаил Катюков;
- министр труда и соцзащиты — Максим Топилин;
- министр обороны — Сергей Шойгу;
- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев;
- министр транспорта — Евгений Дитрих;
- министр цифрового развития — Константин Носков:
- министр энергетики — Александр Новак;
- министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;
- министр спорта — Павел Колобков;
- министр здравоохранения — Вероника Скворцова;
- министр экономического развития — Максим Орешкин;
- министр иностранных дел — Сергей Лавров;
- министр юстиции — Александр Коновалов;
- министр природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин;
- министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;
- министр культуры — Владимир Мединский;
- министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;
- министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев;
- министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;
- министр финансов — Антон Силуанов.
В список вице-премьеров вошли:
- Антон Силуанов — первый вице-премьер, будет курировать финансово-экономические вопросы, то есть курировать не только Министерство финансов, но и Министерство экономического развития;
- Татьяна Голикова — будет курировать социальную политику;
- Дмитрий Козак — будет курировать топливно-энергетический комплекс и промышленность (за исключением оборонных предприятий);
- Алексей Гордеев — будет курировать сельское хозяйство;
- Виталий Мутко — будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов;
- Юрий Борисов — будет куратором оборонно-промышленного комплекса;
- Максим Акимов — будет отвечать за транспорт, связь и цифровизацию экономики;
- Ольга Голодец — будет курировать культуру и спорт;
- Константин Чуйченко — будет курировать законотворческую работу правительства и кадровые вопросы;
- Юрий Трутнев — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, сохранил пост.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/99437-putin-odobril-kandidatury-na-posty-vice-premerov-i-ministrov