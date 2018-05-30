Чествование «Ак Барса» на площади Тысячелетия перенесли из-за урагана

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия должны были пройти праздничные мероприятия по случаю завоевания казанским «Ак Барсом» третьего в истории клуба Кубка Гагарина. Однако их пришлось вынуждено перенести на неопределенный срок из-за последствий урагана.

«К сожалению, ураган, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку. Из-за последствий стихии мы вынуждены перенести массовые мероприятия на площади Тысячелетия», — говорится в сообщении на официальном сайте казанского хоккейного клуба.

На какой срок перенесено чествование «Ак Барса» не уточняется.

Ранее в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина «Реальному времени» сообщили, что ураган повредил крышу здания. Поэтому пришлось перенести спектакли на другие дни.