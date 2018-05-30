Новости общества

15:43 МСК
Новости раздела
Общество

Дмитрий Сапожников назначен руководителем исполкома Зеленодольского района

14:29, 30.05.2018
Дмитрий Сапожников назначен руководителем исполкома Зеленодольского района
Фото: скриншот видео youtube.com

Руководителем исполкома Зеленодольского района назначен Дмитрий Сапожников. Решение принято депутатами на 38 объединенной сессии Совета ЗМР и Совета Зеленодольска.

До этого Сапожников был председателем МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района». Кроме него в конкурсе на вакантную должность участвовал руководитель отдела культуры исполкома Зеленодольского района Денис Лулаков, сообщают «Новости Зеленодольска».

Новым председателем МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района» вместо Сапожникова стала Светлана Викторовна Кадырова. Ранее она была первым заместителем руководителя исполкома района.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем