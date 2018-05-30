Дмитрий Сапожников назначен руководителем исполкома Зеленодольского района
Руководителем исполкома Зеленодольского района назначен Дмитрий Сапожников. Решение принято депутатами на 38 объединенной сессии Совета ЗМР и Совета Зеленодольска.
До этого Сапожников был председателем МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района». Кроме него в конкурсе на вакантную должность участвовал руководитель отдела культуры исполкома Зеленодольского района Денис Лулаков, сообщают «Новости Зеленодольска».
Новым председателем МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района» вместо Сапожникова стала Светлана Викторовна Кадырова. Ранее она была первым заместителем руководителя исполкома района.ОбществоВласть Татарстан
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