Часть жителей в шести районах Татарстана остается без электричества

В Республике Татарстан из-за урагана без электроснабжения остается часть жителей в шести районах республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Электроснабжение частично отключено в Зеленодольском районе и в городе Зеленодольске, Высокогорском, Лаишевском, Балтасинском, Альметьевском и Рыбно-Слободском районах.

Авиасообщение во время урагана функционировало в штатном режиме, задержек рейсов не было. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.



Всего за оперативно-дежурную смену ЦУКС по системе ГЛОНАСС+112 поступило более 300 сообщений о срывах, повреждениях кровли, нарушениях энергоснабжения, падении деревьев и падении рекламных стендов.



В настоящее время обстановка на территории Республики Татарстан под контролем, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за урагана почти 3 тысячи человек в Татарстане остались без электричества.