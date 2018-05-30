Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке. Он занимал пост с 2005 года.

«Да, заявление написано, еще три дня назад это сделано», — цитирует источника в Совете Федерации «РИА Новости».

Ранее сообщалось о возможных отставках двух глав регионов: Якутии и Алтайского края. Здесь на президентских выборах 2018 года зафиксировали самый высокий уровень протестного голосования. У Путина зарегистрированы худшие показатели — 64,4% и 64,7% голосов соответственно, а у представителя КПРФ Павла Грудинина — лучшие (27,4% и 23,7% соответственно).