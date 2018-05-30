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В Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева

14:54, 30.05.2018
В Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева
Фото: скриншот vk.com

В Казани со здания Академии тенниса имени Тарпищева ураган сорвал купол. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.




Подробности ЧП устанавливаются.

В соцсетях казанцы также сообщают о перебоях с электричеством и интернетом. На улицах города искрятся провода линии электропередач.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 31 мая по 2 июня в Татарстане ожидается резкое похолодание, возможен мокрый снег. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с.

Происшествия Татарстан
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