В Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева

В Казани со здания Академии тенниса имени Тарпищева ураган сорвал купол. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.













Подробности ЧП устанавливаются.

В соцсетях казанцы также сообщают о перебоях с электричеством и интернетом. На улицах города искрятся провода линии электропередач.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 31 мая по 2 июня в Татарстане ожидается резкое похолодание, возможен мокрый снег. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с.