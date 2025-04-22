В Казани на ремонт освещения выделят 142,5 млн рублей
В Казани начнется ремонт систем освещения, на который из бюджета Татарстана выделено 142,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок
- В рамках тендера планируется обновить 1010 осветительных элементов.
Перед началом работ подрядчик должен будет разработать схемы организации движения и ограждения мест проведения работ. Эти схемы необходимо согласовать с заказчиком и представителями ГИБДД МВД по Татарстану.
Все работы должны быть завершены до 10 ноября 2025 года. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ.
Напомним, что на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству искусственного освещения и светофорных объектов на трассах Татарстана выделили 2,8 млн рублей.
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