В Казани в театре имени Тинчурина перенесли спектакли из-за поврежденной крыши

В Казани в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина перенесли спектакли из-за повреждения крыши от ураганного ветра. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе театра.

«У нас повреждена крыша над сценой театра, также повреждена крыша над сценой репетиционного зала», — уточнила пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.

По ее словам, в результате произошедшего никто не пострадал.



В театре также сообщили, что спектакли были перенесены на другие дни. Купленные билеты остаются действительными. В случае необходимости можно будет оформить их возврат.

Ранее сообщалось, что в Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева. В Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах республики и в Казани около трех тысяч человек остались без света.