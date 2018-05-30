Новости происшествий

17:25 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Казани в театре имени Тинчурина перенесли спектакли из-за поврежденной крыши

16:42, 30.05.2018
В Казани в театре имени Тинчурина перенесли спектакли из-за поврежденной крыши
Фото: ru.wikipedia.org / Ti zet

В Казани в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина перенесли спектакли из-за повреждения крыши от ураганного ветра. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе театра.

«У нас повреждена крыша над сценой театра, также повреждена крыша над сценой репетиционного зала», — уточнила пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.

По ее словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

В театре также сообщили, что спектакли были перенесены на другие дни. Купленные билеты остаются действительными. В случае необходимости можно будет оформить их возврат.

Ранее сообщалось, что в Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева. В Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах республики и в Казани около трех тысяч человек остались без света.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем