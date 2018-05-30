В Казани в театре имени Тинчурина перенесли спектакли из-за поврежденной крыши
В Казани в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина перенесли спектакли из-за повреждения крыши от ураганного ветра. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе театра.
«У нас повреждена крыша над сценой театра, также повреждена крыша над сценой репетиционного зала», — уточнила пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.
По ее словам, в результате произошедшего никто не пострадал.
В театре также сообщили, что спектакли были перенесены на другие дни. Купленные билеты остаются действительными. В случае необходимости можно будет оформить их возврат.
Ранее сообщалось, что в Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева. В Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах республики и в Казани около трех тысяч человек остались без света.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым