Ядерный центр подал иск на 79,8 млн рублей к судостроителям Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) подал иск в арбитражный суд Татарстана к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького на сумму 79,8 млн рублей. Эта информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть претензий пока не раскрыта, однако известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположенный в ЗАТО Саров Нижегородской области, занимается водородной энергетикой. В августе 2024 года на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького спустили на воду первое прогулочное судно на водородном топливе.

Зеленодольский завод входит в состав судостроительной корпорации, созданной на базе холдинга «Ак Барс». Он специализируется на строительстве теплоходов «Метеор» и различных модификаций малых ракетных кораблей. РФЯЦ-ВНИИЭФ является частью госкорпорации «Росатом» и занимается разработкой ядерных боеприпасов.

Анастасия Фартыгина