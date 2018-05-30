В Ульяновске на должность мэра заявились трое

Фото: Пресс-служба гордумы Ульяновска

В связи с досрочным прекращением полномочий главы Ульяновска Сергея Панчина в городе стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.

На данный момент поступило три заявления, сообщили в пресс-службе гордумы Ульяновска. Свое желание принять участие официально выразили глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, руководитель проектного офиса по экологическому и молодежному развитию, волонтерству и добровольчеству ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Александр Брагин и директор ООО «Запад» Филипп Туровер.

Стоит отметить, что комиссия принимает заявки до 31 мая, конкурс на выдвижение состоится 9 июня. Одну из предложенных кандидатур должны будут поддержать депутаты гордумы.