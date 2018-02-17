Скандалы недели: прощание с Вафиным, воры в «Почте России» и казанский бизнес под защитой Лизы Песковой

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе всю Россию потрясла новость об авиакатастрофе в Подмосковье, в результате которой погиб 71 человек. В то же время в интернете и ряде российских и зарубежных СМИ начали появляться сообщения о возможной гибели в Сирии двух сотен россиян в результате столкновения с американскими вооруженными силами. В Татарстане также не обошлось без масштабных происшествий — почти 40 детей попали в больницу с сильнейшим отравлением, полученным в школе. Тем временем, погорельцы лопнувших татарстанских банков горячо обсуждали необъяснимые «поблажки» АСВ для «VIP-вкладчиков», а дочь пресс-секретаря Путина Лиза Пескова встала на защиту предпринимателей из Казани, чей бизнес якобы «закошмарили» представители «Татсоцбанка». Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Авиакатастрофа в Подмосковье

Неделя началась с ужасной новости: в воскресенье под Москвой разбился пассажирский самолет, летевший по маршруту Домодедово — Орск. Все находившиеся на борту — 71 человек — погибли. В основном на воздушном судне летели жители Оренбургской области, плюс три иностранных гражданина, также позднее появилась информация о том, что среди погибших была жительница Казани — 32-летняя Екатерина Насырова, директор по реализации в ООО «ТН-Казань» (журнал «Теленеделя»). Жертвами авиакатастрофы стали и трое детей: 17, 12 и 5 лет.

Говоря о возможных причинах произошедшего, эксперты выдвигали разные версии: от обледенения воздушного судна до столкновения с дроном, однако позднее расшифровка параметрического и речевого самописцев показала, что пилоты не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости. Это могло привести к их обледенению и, соответственно, изменению параметров данных, передаваемых с них на дисплеи пилотов.

Как сообщает «Коммерсантъ», при наборе самолетом высоты около 2 тыс. метров индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

Источниками «эпидемии» стали повар и кухонный работник столовой. Фото: Следком РТ

Массовое отравление в Арске

В этот же день, 11 февраля, главной новостью в Татарстане стало известие об отравлении 39 учащихся и одного преподавателя МОУ «Казанбашская основная общеобразовательная школа» Арского района РТ. Источниками «эпидемии» стали повар и кухонный работник столовой: повар вышла на больничный еще в разгар прошлой недели, но успела заразить свою коллегу — кухонного работника. Предположительно, у нее болезнь протекала бессимптомно, но именно она являлась источником норовируса.

В понедельник директор школы Айдар Сафиуллин написал явку с повинной: он признался, что запустил контроль за организацией питания школьников и это привело к массовому отравлению детей. На следующий день Сафиуллин был задержан, а еще через день задержали и гендиректора и учредителя арского ООО «Айракс» Агляма Локманова — его компания осуществляла поставки продуктов в Казанбашскую школу. В пятницу Следком по РТ освободил Локманова, мера пресечения для него не избиралась, сообщает источник «Реального времени». А днем ранее под обязательство о явке был отпущен директор школы Айдар Сафиуллин. По ходатайству следствия Ново-Савиновский райсуд Казани отстранил его от должности.

Отметим, что прокурор РТ Илдус Нафиков взял на личный контроль расследование этого уголовного дела. Из позитивных новостей: уже в четверг, 15 февраля, все пострадавшие были выписаны из РКБ и Арской центральной районной больницы.

Отставка Аделя Вафина

В среду, 14 февраля, главным событием в Татарстане стала отставка главы Минздрава РТ Аделя Вафина. Слухи об уходе министра начали ходить еще в конце января, когда на коллегии ведомства президент Татарстана отчитал его за отсутствие самокритики. Но почву эти разговоры обрели после задержания по подозрению в мошенничестве зама Вафина Елены Шишмаревой, а ее неожиданная смерть сделала отставку делом времени.

Вместо него президент Татарстана Рустам Минниханов назначил главврача городской больницы №7 Казани Марата Садыкова. Ему еще только предстоит завоевать любовь и уважение со стороны аппарата Минздрава, который в среду провожал бывшего шефа аплодисментами, переходящими в овации, и слезами. В то же время, по словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, Адель Вафин не уйдет из здравоохранения.

В среду, 14 февраля, главным событием в Татарстане стала отставка главы Минздрава РТ Аделя Вафина. Фото Максима Платонова

Лиза Пескова вступилась за очередного «друга из Казани»

На уходящей неделе VIP-блогер Лиза Пескова встала на защиту очередного «друга из Казани». Дочь пресс-секретаря Владимира Путина вступилась за учредителей фирмы «Галерея вин». Совладелица этого бизнеса Ирина Кузьмина написала большой пост о рейдерском захвате со стороны своего кредитора — «Татсоцбанка», который «расшарила» и Пескова. Поясним, что кредитная организация требует взыскать с ответчика долг по кредитному договору. Всего же на текущий момент к компании, согласно информационной системе «СПАРК», подано 63 судебных иска от контрагентов по всей России на общую сумму более 115 млн рублей.

В своем посте Кузьмина подробно рассказывает, как банк «кошмарил» ее бизнес. Так, по ее словам, предправления «Татсоцбанка» Анастасия Колесова предложила ей вывести «Галерею вин» из кризиса при условии полной передачи фирмы и ее недвижимости. А когда процесс будет завершен, Колесова обещала вернуть обратно от 25 до 50% уставного капитала. Когда договоры купли-продажи имущества были зарегистрированы, Колесова заявила, что передумала спасать фирму.

Распространив свой пост в соцсетях, Кузьмина задействовала информационное пространство, чтобы нанести превентивный удар перед судебным процессом, который стартовал в четверг в Вахитовском суде. Впрочем, эта попытка может обернуться предпринимателям еще одним иском от банка — на этот раз о защите чести и достоинства.

Ирина Кузьмина написала большой пост о рейдерском захвате со стороны своего кредитора — «Татсоцбанка», который «расшарила» и Пескова. Фото Романа Хасаева



Жена Бибраса Натхо отфутболила АСВ?

Пока АСВ пытается оспорить действия «физиков» лопнувших татарстанских банков, которые незадолго до моратория сняли вклады, и вернуть деньги в конкурсную массу, от миллионов рублей других клиентов с приставкой «ВИП» конкурсный управляющий скромно отказывается. В числе таких «випов» оказалась и полная тезка жены экс-футболиста «Рубина» Талия Натхо.

Пока рядовые вкладчики с утра до вечера стояли в очередях и пытались снять со своих счетов в «Интехе» хотя бы зарплату, а им выдавали не больше 10 тысяч рублей, Талия Натхо легко забрала из банка 373 тысячи евро, что эквивалентно 24,1 млн рублей. В начале января 2018 года конкурсный управляющий подал заявление о признании недействительной данную банковскую операцию, однако позднее отказался от требований.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию пресс-служба Агентства по страхованию вкладов «Реальному времени» ответила, что «согласно закону о банковской тайне взаимодействия с отдельными клиентами не комментируют». Также корреспондент «Реального времени» поздравил Талию Натхо через ее страничку в Instagram и спросил, каким трудом досталась ей победа над АСВ, однако секретом успеха девушка не поделилась.



«ВИМ-Авиа» отказали в отсрочке

Во вторник, 13 февраля, после перерыва, данного «ВИМ-Авиа» на погашение 3,7 млн рублей долга перед ООО «РНГО», которому АО «Спектр-Авиа» передало права требования, в суде вновь встретились все стороны дела о банкротстве авиакомпании. На заседании представитель «ВИМ-Авиа» сходу сообщил, что долг так и не погашен ввиду отсутствия средств. Ответчик отчаянно просил отсрочки, а заявитель — начала процедуры банкротства.

Итогом заседания стало признание заявления ООО «РНГО» о банкротстве «ВИМ-Авиа» обоснованным — в отношении авиакомпании вводится процедура наблюдения под руководством временного управляющего Марии Булатовой. Таким образом, был дан старт процессу банкротства авиакомпании. Сможет ли «новая команда» «ВИМ-Авиа» все-таки исправить ситуацию и вытащить ее из долговой ямы, станет известно уже скоро.

По замыслу генерального директора завода Рената Мистахова, предприятие должно выйти на производство кораблей с большим водоизмещением для военных и коммерческих заказчиков. Фото Романа Хасаева

Битва за выход к морю

Во вторник стало известно о том, что уже до конца первого полугодия 2018-го будет официально объявлено об учреждении судостроительной корпорации «Ак Барс», которая станет реальным конкурентом «Объединенной судостроительной корпорации». Президент РТ Рустам Минниханов уже одобрил концепцию ее создания на основе плана реструктуризации Зеленодольского завода им. Горького.

По замыслу генерального директора завода Рената Мистахова, предприятие должно выйти на производство кораблей с большим водоизмещением для военных и коммерческих заказчиков. Одновременно с этим завод нацеливается на расширение производства гражданского судостроения с 10 до 30%. Не менее грандиозная задача поставлена и перед комплектаторами. Сейчас доля комплектующих собственного производства внутри зеленодольского корабля составляет 15%, ее предстоит нарастить до 50%.

Президент Татарстана не увидел в концепции ничего невозможного, а также дал понять, что пора выходить на Каспий и создавать базу техобслуживания всего жизненного цикла военного корабля. По его мнению, необходимо наладить контакты с Минобороны и «взять ремонт на себя».

Непростая судьба Казанского художественного училища

На уходящей неделе президент Татарстана снял острый вопрос, волновавший многих казанцев: здание художественного училища не будет закрыто, а будет, напротив, «бережно восстановлено». Напомним, что сообщения о том, что у Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина большие проблемы, появились в соцсетях 9 февраля: «Училище находится под угрозой закрытия. На улице могут оказаться студенты, если не последует мгновенной реакции. Памятник архитектуры и культурного наследия может рухнуть посреди центра Казани. Местная и федеральная власть не принимает мер по оказанию помощи училищу». В этих же сообщениях пояснялось, что в скором времени истекает срок аккредитации учебного заведения, а заявление на ее продление не принимается из-за состояния здания, в котором оно расположено.

Здание художественного училища не будет закрыто, а будет, напротив, «бережно восстановлено». Фото Максима Платонова

На официальном портале правительства РТ уже появилась информация о подготовке программы комплексного капитального ремонта сразу нескольких объектов культурного назначения. Один из них — как раз художественное училище, которое восстановят без остановки учебного процесса. Ситуацию вокруг здания на Карла Маркса прокомментировала помощник президента РТ Олеся Балтусова, отметившая, что на данный момент имеется решение о начале ремонтных работ в ближайшее время: «Сейчас определяется этапность работ, это не такое простое задание. Проект реставрации выполнил «Татинвестгражданпроект», он прошел экспертизу, по нему можно работать». Известно, что необходимая сумма настолько велика, что будет выделяться не единовременно. Поэтому работы разобьют на этапы, в этом году пройдет первый.

Воровство в «Почте России»

На уходящей неделе на всю страну прогремела новость о том, что сотрудники логоцентра «Почта России» в Казани воровали посылки клиентов. По версии следователей МВД Татарстана, не меньше 835 посылок на общую сумму 2,4 млн рублей не дошли до адресатов по всей стране из-за воровства в «Почте России». Возбуждено уголовное дело.

В среду, 14 февраля, на дороге из казанского аэропорта оперативники МВД при поддержке работников собственной безопасности «Татарстан почтасы» остановили грузовик с посылками. В нем и в укромном месте в самом логопарке в селе Столбище Лаишевского района среди обычной почты были спрятаны 5 баулов с 389 ранее похищенными из бандеролей смартфонами примерно на 1 млн рублей. В четверг, 15 февраля, восьми фигурантам предъявили обвинение. В тот же день пятеро из них были арестованы, хотя один в суде назвался чуть ли не Штирлицем, заявив, что специально «внедрился» к ворам, чтобы информировать службу безопасности. При этом трое из пятерки ранее уже судимы, в том числе за попытку подрыва банкомата Сбербанка.

По данным УФПС «Татарстан почтасы», в 2017 году на почту поступило более 600 требований о розыске пропавших почтовых отправлений, в 2018-м — еще 60. «Всем, чьи отправления были признаны утерянными, возмещена материальная компенсация. Деньги мы возвращаем отправителям — в основном, интернет-магазинам», — заявил представитель управления «Реальному времени», не назвав ни размер компенсации, ни объем утерь.

7 февраля в рамках операции «Непоколебимая решимость» коалиция во главе с США нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Скриншот видео CNN

Что произошло в Сирии?

На уходящей неделе сначала исключительно в мессенджерах и соцсетях, а позднее и в официальных СМИ активно обсуждались сообщения о возможном разгроме в Сирии отряда россиян из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера американскими вооруженными силами. Напомним, ранее Пентагон отчитался о том, что 7 февраля в рамках операции «Непоколебимая решимость» коалиция во главе с США нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. В тот день сторонники президента Сирии Башара Асада попытались атаковать штаб курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Вашингтоном.

По данным Пентагона, во время авиаудара были убиты более сотни сторонников Асада, однако впоследствии появились сообщения, что в составе проасадовских сил были «российские наемники из ЧВК Вагнера». Различные российские и зарубежные издания сообщали, что число погибших россиян может колебаться от 11 до нескольких сотен человек. Российским СМИ даже удалось связаться с родственниками и друзьями некоторых погибших, которые подтвердили их гибель.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с официальным заявлением: «По предварительным данным, в результате вооруженного столкновения, причины которого выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть также и пострадавшие, но информация об этом проверяется, так же как и о том, действительно ли все они россияне». Захарова особенно подчеркнула, что они не были российскими военнослужащими. В то же время она признала, что граждане России и СНГ пребывают в зонах конфликта: «Цели их пребывания в горячих точках разные — в том числе участие в военных действиях. Такие граждане не обращаются за визой, попадая в зону конфликта нелегально. Отследить их нереально».

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