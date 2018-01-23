«Мы этих денег уже не увидим»: как АСВ взялось за вкладчиков ТФБ и «Интеха»

Клиенты татарстанских лопнувших банков возмущены требованиями АСВ вернуть вклады

Фото: Олег Тихонов

«Почему АСВ пытается забрать деньги у рядовых граждан, а не ищет, куда они исчезли?!» — возмущены клиенты татарстанских проблемных банков. Накануне в Казани стартовала серия судебных тяжб между АСВ и вкладчиками «ИнтехБанка». Агентство оспаривает сделки, проведенные незадолго перед вводом моратория — 23 декабря. Операции называют сомнительными, клиентов обвиняют в намеренном выводе средств и требуют вернуть деньги. «Письма счастья» получили и клиенты «Татфондбанка». В общей сложности подано 800 исков, и число заявлений ежедневно растет. Почему эксперты критически оценивают шансы вкладчиков — в материале «Реального времени».

«Тогда зачем банк выдал нам эти деньги?!»

На судебное разбирательство с АСВ собралось много слушателей. Вкладчики «ИнтехБанка» и «Татфондбанка» пришли узнать, на чем строится стратегия агентства. Все они также получили повестки в суд и скоро им предстоит пройти ту же процедуру.

— Мы строим дом, нужно было провести отопление. Поэтому пошли в банк и сняли деньги со счета. Это было 14 декабря 2016 года, то есть за девять дней до моратория. А сейчас, в канун этого Нового года, нам пришла повестка в суд. АСВ обвиняет, что мы якобы знали о проблемах в «ИнтехБанке», и требует вернуть наши же деньги! — расстраивается жительница Казани Наталья.

— Тогда зачем банк выдал нам эти деньги? Это же он виноват! Почему ошибку банка вешают на бедных несведущих граждан?! Меня возмущает, почему АСВ пытается забрать деньги у рядовых граждан, а не ищет, куда они исчезли?! Ну вот как так — у обычных людей отнимать их деньги, чтобы закрыть свои дыры?! И все это официально, красиво, опираются на закон, — возмущается еще одна вкладчица «Интеха».

Заметив представителя АСВ, вкладчики обращаются к нему. Что будет, если они проиграют? Ведь тогда они должны получить страховое возмещение.

— Правильно, восстановится задолженность по счету и одновременно восстановится задолженность перед банком. Если задолженность погасите, то будете получать страховые выплаты наравне с другими. В пределах страховой выплаты — 1,4 млн рублей. Или, если сумма выше, в рамках первой очереди кредиторов, — пояснил представитель АСВ Евгений Крескиян.

— Почему нельзя взаимозачетом, чтобы не бегать по судам? — недоумевают вкладчики.

— Я согласен, что нерационально. Но, к сожалению, закон прямо запрещает взаимозачет, — пояснил юрист.

Вкладчики «ИнтехБанка» и «Татфондбанка» пришли узнать, на чем строится стратегия агентства



АСВ: «Для банка все клиенты равнозначны»

По искам АСВ к вкладчикам «Интеха» в этот день судья Венера Красавина провела одиннадцать судебных заседаний подряд. Ответчик по первому делу, казанец Рафаэль Мубаракзянов, физлицо, не явился — мужчина в командировке. Прислал ходатайство с просьбой отложить рассмотрение. Кроме того, просил истребовать у банка выписки за 13 декабря, когда он снял деньги со счета. Очевидно, чтобы доказать, что был не единственным, кто получил в тот день выплаты.

Однако представитель АСВ возразил, что в материалах дела достаточно документов о неплатежеспособности банка на эту дату. И доводы ответчика, что 13 декабря еще можно было получить деньги в кассе, подлежат отклонению.

— Поскольку иными доказательствами в материалах дела установлено, что иные платежные поручения других клиентов не исполнялись. В данном случае разделять на юридических и физических лиц, получение средств в кассе или перевод платежей необоснованно. Для банка все клиенты равнозначны, и банк обязан исполнять поручения всех своих клиентов, — заявил Евгений Крескиян.





По искам АСВ к вкладчикам «Интеха» в этот день судья Венера Красавина провела одиннадцать судебных заседаний подряд



«Величина чистых активов минус 14 млрд 488 млн рублей»

Представитель АСВ уточнил, если бы Мубаракзянов не снял деньги, то попал бы в первую очередь кредиторов. Но не смог ответить на вопрос, сколько клиентов банка попали в эту самую очередь. Судья также спросила о плане участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, но и здесь истец не помог:

— Мы неоднократно запрашивали этот документ. Дело в том, что он не является документом агентства. Он разрабатывался и утверждался непосредственно Центробанком. Поэтому в наше распоряжение они его предоставить не могут. Суд может запросить его у ЦБ.

К каким же выводам пришла временная администрация, не сдавалась судья Красавина. Юрист предоставил отчет АСВ по финансовому состоянию «ИнтехБанка» на 23 декабря 2016 года.

— Сальдированная корректировка активов и обязательств банка с учетом списания субординированных займов и процентов составляет 16 млрд 914 млн, величина чистых активов — минус 14 млрд 488 млн рублей. По результатам проведенного анализа представитель агентства констатирует тяжелое финансовое положение банка. Выявленный объем недосозданных резервов существенно превышает размер собственных средств капитала банка и не позволяет продолжать дальнейшую деятельность банка в порядке общего надзора со стороны Банка России, — зачитал выводы временной администрации Евгений Крескиян.

По его словам, банк должен был еще 12 декабря завести картотеку неисполненных платежей, но сделал это лишь 14-го. Судя по ее данным, 23 декабря «Интех» не смог исполнить требования своих клиентов на 262 млн рублей. Рассмотрение дела решили отложить на 19 февраля.

В общей сложности к вкладчикам ТФБ и «Интеха» уже подано 800 исков и число их постоянно растет



«У банка было достаточно денег для выплат не только нам»

Еще одного казанца Владислава Бабичева АСВ заподозрило в выводе средств со счета юридического лица на счет физического в преддверии ввода моратория, когда уже якобы было известно о проблемах «Интеха». Представитель ответчика также запросил банковские выписки за январь и декабрь. Ходатайствовал о привлечении к делу в качестве третьего лица общества взаимного страхования «Саклау». Оказывается, деньги на счет его клиента поступали в рамках возмещения вреда здоровью и предназначались для пострадавшего на производстве. Юрист полагал, что на них действует правовой иммунитет — такие средства не подлежат взысканию.

— Обоснуйте истребование доказательств, — обратилась судья к представителю ответчика.

— Мы хотим подтвердить, что у банка было достаточно денег для выплат не только нам, — пояснил адвокат Бабичева суду. — Как раз-таки выписка и докажет, что эти операции носили регулярный характер.

— В данном случае господин Бабичев никакого вреда жизни и здоровью не получал. Тем более банк ему никакого вреда не причинял, все это притянуто под конкретные обстоятельства, скорее всего, задним числом. Поэтому считаем, что в данном случае данную правовую норму применять нельзя, — заявил юрист АСВ, подразумевая правовой иммунитет для выплат по возмещению вреда.

По словам Александры Юмановой, «картотека пополняется ежедневно — это даже нереально отследить»



Практика для вкладчиков отрицательная

Это и последующие заседания суд также отложил на февраль. Кроме «физиков» в суд пришли и юрлица. В общей сложности к вкладчикам ТФБ и «Интеха» уже подано 800 исков и число их постоянно растет. По словам лидера союза пострадавших клиентов двух погоревших банков Александры Юмановой, «картотека пополняется ежедневно — это даже нереально отследить».

— В АСВ аргументируют тем, что это сделки с предпочтением. В этот период с 29 ноября уже появилась картотека неисполненных платежей Татфондбанка, кто-то уже не мог снять деньги, а кто-то смог. Значит ему было оказано предпочтение и тем самым нанесен ущерб кредиторам впоследствии. АСВ в общем удается отсудить деньги по аналогичным искам. Практика для вкладчиков, как правило, отрицательная, — говорит лидер союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова.

Узнать точное количество поданных исков, сумму требований и позицию АСВ по данным судебным разбирательствам не удалось. «Реальное время» обратилось за комментариями в пресс-службу АСВ, однако ответа пока не последовало.

В случае проигрыша у физлиц хотя бы есть шанс претендовать на страховку в размере 1,4 млн рублей после возврата всех средств. А вот юрлица могут встать в третью очередь кредиторов, где рассчитывать на выплаты, увы, почти не приходится. Представитель ЗАО «Елабужский пищекомбинат» Игорь Тетерин реально оценивает свои перспективы: «Мы этих денег уже не увидим». По словам мужчины, 8,5 млн рублей, снятые его предприятием за несколько дней до моратория, предназначались для погашения кредита. Если суд, по заверению АСВ, признает сделку недействительной, деньги придется возвращать, как «ИнтехБанку», так и кредитору.

В эти дни арбитраж начал рассматривать серию дел по «ИнтехБанку», разбор массовых исков по ТФБ ожидается в начале февраля. В Татарстане судебной практики по таким искам пока нет, в России, к сожалению, все складывается не в пользу вкладчиков. Поэтому в союзе пострадавших клиентов ТФБ и «ИнтехБанка» готовы оказать ответчикам юридическую и информационную поддержку.