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УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России»

Общая информация

УФПС «Татарстан почтасы» – филиал ФГУП «Почта России» ориентировано на почтовое, агентское и финансовое обслуживание физических и юридических лиц.
Отделение Почты России в Республике Татарстан оказывает широкий спектр услуг населению.

Руководитель - Кузнецова Регина Викторовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 3
  • Телефон: (843) 221-18-00
  • Email: delo@tatpochta.ru

Дата последнего обновления: 11.09.2017

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