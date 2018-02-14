Представитель «ВИМ-Авиа»: «Новая команда сейчас работает над тем, чтобы вести компанию к восстановлению»

Суд не дал еще одну отсрочку авиакомпании и ввел в ней процедуру наблюдения

Авиакомпании «ВИМ-Авиа» не удалось избежать применения к ней начальной стадии процедуры банкротства — наблюдения. Арбитражный суд давал ей 5 дней на погашение долга перед ульяновским АО «Спектр-Авиа», которое переуступило права требования ООО «РНГО», однако выполнить условие в ходе перерыва заседания должник не смог. Но заявил, что новая команда собирается закрыть все долги и поставить авиакомпанию на ноги. Подробности — в материале «Реального времени».

«Стремление спасти компанию у нас есть»

Вчера после перерыва, данного «ВИМ-Авиа» на погашение 3,7 млн рублей долга перед ООО «РНГО», которому АО «Спектр-Авиа» передало права требования, в суде вновь встретились все стороны дела о банкротстве авиакомпании.

Первая новость от судебного представителя «ВИМ-Авиа» Алексея Выручаева была неутешительна — долг ответчик не погасил ввиду отсутствия средств.

— Почему, собственно говоря, мы и просили больше времени. Я прошу приобщить к материалам дела дополнительные документы — налоговые декларации на добавленную стоимость и акцизы, которые были заявлены 27 декабря 2017 года в налоговую инспекцию и по которым вычет составляет более 300 млн. До настоящего времени налоговая инспекция данные денежные средства на счет авиакомпании не перечислила. В счет этих денег мы как раз готовы гасить непосредственно имеющиеся задолженности, — пояснил суду юрист, заметив, что вернуть средства налоговая должна была еще в конце января.

Правда, почему гарантийное письмо компании с подтверждением возможности погасить долг было написано без наличия средств, он не объяснил, но решил еще раз напомнить, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович одобрил такой способ выхода из ситуации.

Выручаев попросил дать «ВИМ-Авиа» месяц на погашение долга, заявив, что «стремление спасти компанию у нас есть».

Выручаев попросил дать «ВИМ-Авиа» месяц на погашение долга, заявив, что «стремление спасти компанию у нас есть». Фото vk.com

Странные дела на 511 млн рублей

Представитель истца Тимошин от своих требований не отказался — ульяновская компания настаивала на банкротстве должника.

— Времени было достаточно, чтобы погасить [долг]: взять кредит, перезанять, попросить у кого-либо из своих контрагентов. Мы возражаем против отложения, у нас все сроки рассмотрения заявления поджимают, — заметил Тимошин.

Он попросил приобщить к делу решение суда о взыскании с авиакомпании 511 млн рублей в пользу ООО «Домодедово коммершл сервисиз» и информацию из базы судебных приставов, согласно которой у должника 148 исполнительных производств, в том числе по зарплате.

— То есть мы считаем, что должник фактически не платежеспособен погасить все денежные обязательства, — вынес свой вердикт юрист, попросив рассмотреть дело по существу.

Выручаев дал свою оценку решению по делу о взыскании 511 млн рублей.

— Это очень странное дело, на самом деле, потому что взыскали фактически в одно заседание. В этом деле 56 томов, с которыми мы не успели ознакомиться. Мы просили отложить данное заседание, суд не пошел нам навстречу. То есть там ни отзыв не был представлен, ничего. Естественно, это решение не вступило в силу и оно будет обжаловано. Там достаточно оснований для отмены, — парировал представитель ответчика.

И еще раз постарался убедить суд в том, что «ВИМ-Авиа» может быть спасена.

В итоге не вступившее в силу решение о взыскании 511 млн суд к делу приобщать не стал. В отличие от информации из базы приставов. Фото Максима Платонова

— К тому же по делам, которые сейчас есть, мы все равно планируем производить гашение. Была проблема, были выводы средств, есть уголовное дело и так далее. Но новая команда сейчас работает над тем, чтобы вести авиакомпанию к восстановлению, — заявил Выручаев.

В итоге не вступившее в силу решение о взыскании 511 млн суд к делу приобщать не стал. В отличие от информации из базы приставов.

Представитель АСВ, которое выступает в деле в качестве еще одного кредитора, в своих действиях был последователен и снова поддержал ходатайство «ВИМ-Авиа» о переносе рассмотрения дела. Правда, судья Михаил Аверьянов был не менее последователен — уже дав возможность погасить долг, затягивать дело он не стал и продолжил его рассмотрение по существу.

На шаг ближе к банкротству

Когда стало ясно, что начала процедуры банкротства практически не избежать, сторона ответчика обратилась к истцу с вопросом, который касался кандидатуры арбитражного управляющего. Кредитор просил выбрать его из числа членов СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Ответчик отметил, что арбитражный управляющий должен обладать допуском к государственной тайне, чтобы заниматься делами авиакомпании, и попросил истца представить либо документ, подтверждающий наличие такого доступа у его кандидата, либо предложить другую кандидатуру с таким доступом. На это Тимошин заметил, что справки из ФСБ, где написано, что авиакомпания имеет доступ к государственной тайне, в материалах дела не представлено. Выручаев настаивал, что доступ перевозчика к государственным сведениям прописан документах «ВИМ-Авиа», правда, все они изъяты в рамках следствия, а протокола выемки документов у него с собой нет.

По словам представителя АСВ, в качестве кандидатуры арбитражного управляющего предлагается Мария Булатова, но он сомневается, что ввиду ее сильной занятости она сможет взять на себя обязательства и по «ВИМ-Авиа». Фото cbskiev.ru



Представитель АСВ говорил конкретнее. По его словам, в качестве кандидатуры арбитражного управляющего предлагается Мария Булатова, но он сомневается, что ввиду ее сильной занятости она сможет взять на себя обязательства и по «ВИМ-Авиа». Дело в том, что кандидат является конкурсным управляющим группы компаний «Жилищный капитал» из Московской области, а также участвует в крупном деле, рассматриваемом в Пермской области. «Не знаю, как она давала согласие, может быть, просто не понимала», — сделал свой вывод представитель АСВ.

От прений стороны отказались, так как их позиция была и так ясна: ответчик просил отсрочки, а заявитель — начала процедуры банкротства. После перерыва судья огласил, что заявление ООО «РНГО» о банкротстве «ВИМ-Авиа» признается обоснованным и в отношении авиакомпании вводится процедура наблюдения под руководством временного управляющего Марии Булатовой.

Таким образом, старт процессу банкротства авиакомпании был дан. Сможет ли «новая команда» «ВИМ-Авиа» все-таки исправить ситуацию и вытащить ее из долговой ямы, станет известно уже скоро. Между тем, на 14 июня 2018 года назначено заседание о признании должника банкротом.