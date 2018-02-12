Авиакатастрофа в Подмосковье: «Если самолет сталкивается с дроном, это как снаряд, ничем не отличается»

Эксперты не исключают: одной из причин крушения Ан-148 могло стать столкновение с беспилотником — серьезной угрозой для гражданской авиации

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

В воскресенье под Москвой разбился пассажирский самолет, летевший по маршруту Домодедово — Орск. Все находившиеся на борту — 71 человек — погибли. Поисковые работы на месте крушения продолжались всю ночь. Сегодня родственников жертв, а это в основном жители Оренбургской области, начали доставлять в Москву. «Реальное время» собрало информацию о перевозчике и его судах, а также вместе с экспертами изучило возможные версии авиакатастрофы.

Трагедия в Раменском



Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Домодедово — Орск, поднялся в воздух в 14.21 по московскому времени, но пробыл в небе всего 4 минуты. После этого он неожиданно исчез с радаров, а спустя час стали появляться первые сообщения о крушении судна. Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья рядом с деревней Степановское.

На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Как выяснилось позднее, в основном это жители Оренбургской области, трое — иностранные граждане. Позднее появилась информация, что среди погибших один казанец — это 32-летняя Екатерина Насырова, директор по реализации в ООО «ТН-Казань» (журнал «Теленеделя»). Жертвами авиакатастрофы стали и трое детей: 17, 12 и 5 лет.

Родственники погибших собрались в аэропорту Орска. Многие до последнего не верили в потерю близких и надеялись на чудо. Но в МЧС подтвердили — выживших нет. Семьям пассажиров оказывают психологическую помощь, у них берут пробы ДНК для проведения генетической экспертизы и идентификации останков. Глава Минтруда сообщил, что родные жертв получат по 2 млн рублей компенсации, еще по 1 миллиону обещают региональные власти Подмосковья и Оренбургской области.

В поле, где упал Ан-148, вскоре выставили оцепление по периметру в 2 км. В поисковых работах было задействовано более 600 человек. Фото mchs.gov.ru



Очевидцы крушения, жители деревни Степановское, говорят, что самолет загорелся еще в воздухе, а перед этим люди слышали сильный хлопок. «Взрыв был хороший, аж стекла затряслись. И сразу купол в небе огромный, как гриб», — описывает случившееся местное население.

— Я на этом самолете должен был сегодня лететь в Орск на свой день рождения. В последний момент подвели в автосалоне, и перелет перенес на неделю позже. Потерял 10 тысяч на обмене билетов, обрел жизнь, — написал у себя на странице житель Сочи Максим Коломейцев, которого теперь поздравляют со вторым рождением.

В поле, где упал Ан-148, вскоре выставили оцепление по периметру в 2 км. В поисковых работах было задействовано более 600 человек. Сильная метель осложняла поиски: «На месте все перекрыто, жуткий снег, штаб переместился в Домодедово. Поисковые работы продолжаются», — сообщили «Реальному времени» коллеги из СМИ, допоздна работавшие на месте происшествия.

«Это «Саратовские авиалинии», у них очень плохо все»

Разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии». Следственные органы начали изымать у перевозчика документы. Росавиация и Ростехнадзор проводят внеплановые проверки авиакомпании и аэропорта Домодедово. Сообщается, что сертификат летной годности у Ан-148 истекал 1 июня 2018 года.

— Этот самолет трясется при взлете, билеты стоят кучу денег, и за это мы получаем вот такую неисправную технику, — высказывают свои претензии пассажиры, которые часто летают этими рейсами.

— Это «Саратовские авиалинии», у них очень плохо все. Много скандалов с этой авиакомпанией. Летала пару раз, но обошлось. А вообще очень много жалоб. Однажды дочь гендира летела на море в кабине пилота, что запрещено. Вообще, да, самолеты у них «убитые». Они закупали «эмбраеры», и то не новые. Но в основном летают на Ан-148. На этом рейсе у меня одноклассница разбилась, — рассказала нашему изданию Ксения Назарова, девушка из Орска, которая сейчас живет и работает в Москве.



Авиакомпания «Саратовские авиалинии» принадлежит бизнесмену Аркадию Евстафьеву, владельцу банка «Агророс». Фото om-saratov.ru



Авиакомпания «Саратовские авиалинии» принадлежит бизнесмену Аркадию Евстафьеву, владельцу банка «Агророс» с филиалами в разных городах Саратовской области. Предприниматель пользуется сомнительной репутацией. В прошлом работник КГБ, в 90-е годы советник и пресс-секретарь Анатолия Чубайса. Получил известность, когда выходил из Дома правительства с коробкой от ксерокса, набитой деньгами -средствами, собранными олигархами и банкирами для предвыборной кампании Бориса Ельцина.



К авиаперевозчику было много претензий со стороны пассажиров, которые боялись летать на старых самолетах. Однако глава Росавиации сообщил, что в последнее время нареканий по безопасности со стороны его ведомства машины Евстафьева не вызывали. В любом случае теперь «Саравиа» ждут серьезные проверки с выемкой документацией. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

От северокорейцев до президента Порошенко

Обломки самолета разнесло в радиусе одного километра. Некоторые из них приняли за детали другого судна — в первые часы ЧП выдвигалась версия, что Ан-148 столкнулся с почтовым вертолетом, тем более на месте аварии нашли мешок с корреспонденцией «Почты России». Но позднее версию с вертолетом опровергли. Правда, со счетов пока не сбрасывают возможное столкновение с дроном или беспилотником.

В качестве еще одной причины рассматривается версия с обледенением самолета. «Саратовский Ан не обливали противообледенительной жидкостью. Обливать или нет — колебались 15 минут, КВС принял решение лететь без облива», — процитировал ряд СМИ слова источника в Домодедово.

Один из «черных ящиков» самолета найден в удовлетворительном состоянии, его данные пока исследуют. Предварительная причина крушения — неисправность в одном из двигателей, которая возникла сразу после взлета.

Сама модель Ан-148 — двухдвигательный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет — была создана для региональных перевозок и предназначалась для замены Ту-134. Фото Ендальцева Юрия/russianplanes.net



Потерпевший крушение самолет Ан-148-100В был изготовлен 8 лет назад. Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. «Саратовскими авиалиниями» эксплуатировался с февраля прошлого года. Перед этим два года был на хранении из-за отсутствия запчастей.

Сама модель Ан-148 — двухдвигательный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет — была создана для региональных перевозок и предназначалась для замены Ту-134. Это разработка КБ «Антонов», в эксплуатации с 2009 года. Ан-148 выпускают на Украине на «Серийном заводе «Антонов» и по лицензии в России — в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Используется российскими авиакомпаниями «Россия», «Саратовские авиалинии» и «Ангара». Его также эксплуатируют ВВС России, северокорейские, кубинские авиаперевозчики и даже президент Украины Петр Порошенко. Всего, по данным на конец прошлого года, произведено 43 таких самолета.

Среди судов такого типа это вторая авиакатастрофа. 5 марта 2011 года в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета разбился еще один Ан-148-100Е. Он был изготовлен для Мьянмы, погибли 6 членов экипажа, среди которых были и два представителя этой страны.

Обледенение, столкновение или отказ двигателей?



По просьбе «Реального времени» эксперты прокомментировали возможные причины падения Ан-148. По мнению гендиректора АО «Казанского авиапредприятия» Магомеда Закаржаева, 4 минуты в воздухе — «это не сразу после взлета», за это время самолет пролетел приличное расстояние. Поэтому версию с обледенением он считает маловероятной:

— Сразу после взлета — это первая минута обычно, если это связано с обледенением. В этом случае самолет падает сразу на взлете, пока малая скорость. Помните, как Як-40 упал с Артемом Боровиком? Вот там как раз на взлете он взмывает вверх и падает, взрывается. Сваливается на крыло из-за того, что обледенение уменьшает подъемную силу и увеличивает лобовое сопротивление, а пилот держит скорость, так как не знает, что обледенение будет так сильно влиять. Поэтому это на взлете бывает, а 4 минуты — это вполне прилично. Тут что-то другое, — считает Магомед Закаржаев.

Хотя версию с вертолетом исключили, эксперт полагает, что у Ан-148 могло произойти другое столкновение. Например, с дроном или беспилотником. В последнее время — это настоящая напасть и серьезная угроза для гражданской авиации.

Магомед Закаржаев: «Конечно, они представляют серьезную угрозу для авиации. Самолет, наверное, уже разогнался до скорости 400 км/ч. Если при этом он сталкивается с 20-килограммовым дроном, это как снаряд, ничем не отличается. Он же не бронированный — обычный, пассажирский». Фото Александра Третьякова

— Один из обломков был ярко окрашен, видимо, поэтому спутали с вертолетом. Но если бы это был вертолет, его бы искали. А вот столкновение с дроном или беспилотником — вполне может быть, их сейчас столько развелось! Чуть ли не в любом хозяйственном магазине можно купить. К сожалению, их полеты в правовом отношении до конца не отрегулированы. Это серьезный пробел в законодательстве. Обещали до конца того года принять, но жестких правил по ним на сегодня нет. Конечно, они представляют серьезную угрозу для авиации. Самолет, наверное, уже разогнался до скорости 400 км/ч. Если при этом он сталкивается с 20-килограммовым дроном, это как снаряд, ничем не отличается. Он же не бронированный — обычный, пассажирский, — поясняет Закоржаев.

Винить в авиакатастрофе метель глава авиапредприятия не стал. Как-никак самолет пробыл в небе какое-то время: «Если он уже в воздухе четыре минуты летит, какая разница, что там с погодой?». Если судно не попало в грозу и град, погодные условия не должны были повлиять на полет, считает он. «Или столкновение, или, может, действительно какой-то взрыв. Сейчас остается только гадать и ждать официальных комментариев», — заключил эксперт.

Председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким склоняется к версии о технической неисправности Ан-148. Но не исключает и версию с обледенением самолета.

— Есть информация, что на земле его не обрабатывали противообледенительной жидкостью. Может, он обледенел. Упал он практически сразу, был во взлетном режиме, набрал около 2 км, то есть еще в наборе был. Поэтому, возможно, обледенение, а возможно, и отказ двигателей. Ошибка пилота маловероятна, тут не такой сложный этап набора высоты. Обычно пилоты ошибаются при заходе на посадку, — говорит Азат Хаким.

Собеседник «Реального времени» также не исключает, что причиной крушения судна мог стать беспилотник или дрон: «Конечно, это угроза. Если дрон попадет в двигатель, тот сразу откажет». А вот во взрыве самолета в воздухе, который описывают очевидцы, эксперт сомневается.

Азат Хаким: «Возможно, обледенение, а возможно, и отказ двигателей. Ошибка пилота маловероятна, тут не такой сложный этап набора высоты». Фото Максима Платонова

— Когда самолет падает, двигатель начинает работать на нерасчетных режимах и возникает звук, в общем-то, такой резкий и неприятный. Очевидцы могут по-разному его истолковать. Так как радиус разброса осколков небольшой — где-то 1,5 километра, значит, в воздухе судно не развалилось. Думаю, что взрыв был уже на земле, так как самолет был с полной топливной нагрузкой, — добавил Азат Хаким.

По его словам, в свое время парк «Саратовских авиалиний» в основном состоял из судов Як-42: «Вполне надежные, если вовремя технически обслуживать. Мы на этих самолетах летали с 1995 по 2013 год, особых проблем не было. Потом они взяли Embraer — новый хороший самолет. Но важно еще и то, что происходит в самой организации — в техобслуживании, летной работе могли быть серьезные промахи». Судить о надежности самого Ан-148 тяжело, поскольку у судов такого типа нет большого налета и выпустили их не так много, пояснил Азат Хаким:

— Единственное, у самолета могли быть проблемы по поддержанию летной годности. Так как серия маленькая, то и поставки запчастей были маленькими, и с техобслуживанием наверняка было не все в порядке. Потому что когда серия маленькая, наладить нормальное полноценное техническое обслуживание невозможно, и поставку запчастей тоже, — пояснил эксперт, уточнив, что большая часть комплектующих у самолета российского производства, а двигатели украинские.