Битва за выход к морю: завод имени Горького станет ядром судостроительной корпорации «Ак Барс»

СК будет создана до конца первого полугодия 2018-го, а ее основными акционерами выступят «Ак Барс Холдинг» и правительство РТ

Фото: Роман Хасаев

До конца первого полугодия будет официально объявлено об учреждении судостроительной корпорации «Ак Барс», которая станет реальным конкурентом «Объединенной судостроительной корпорации». Вчера президент РТ Рустам Минниханов одобрил концепцию ее создания на основе плана реструктуризации Зеленодольского завода им. Горького. При этом признается, что гипотетическая интеграция керченского завода «Залив» принесет корпорации больше рисков, чем прибыли.

Мистахову поручили вырасти до 100 млрд рублей к 2025 году



Перед началом ежегодной отчетной сессии Зеленодольского совета президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на градообразующем предприятии — Зеленодольском заводе им. Горького, входящем в холдинговую компанию «Ак Барс». По итогам 2017 года завод увеличил выручку до 36 млрд рублей, что не могло не радовать руководство республики и муниципального района, для которого он стал постоянным донором.

Впрочем, главным вопросом повестки дня стала предложенная генеральным директором завода Ренатом Мистаховым концепция реформирования судостроительного предприятия для «наращивания мускулов» на российском рынке. «Мы видим преимущества объединения и предлагаем создать единую судостроительную корпорацию с подчинением «Ак Барс Холдингу», — объявил гендиректор. По его словам, она будет включать в себя четыре направления: проектирование кораблей, судостроение, производство комплектующих и судоремонта и сервис. Перед единой компанией ставится стратегическая задача доведения объемов выпуска до 100 млрд рублей к 2025 году. «Это позволит нам добиться определенных эффектов как в кадрах, так и в эффективности работы и технологиях», — подчеркнул Мистахов.

По итогам 2017 года завод увеличил выручку до 36 млрд рублей

Основной центр тяжести ляжет при этом на тандем проектантов и судостроителей. По замыслу Мистахова, предприятие должно выйти на производство кораблей с большим водоизмещением для военных и коммерческих заказчиков. Одновременно с этим завод нацеливается на расширение производства гражданского судостроения с 10 до 30%. Не менее грандиозная задача поставлена и перед комплектаторами. Сейчас доля комплектующих собственного производства внутри зеленодольского корабля составляет 15%, а ее предстоит нарастить до 50%. Одним словом, концепция «на вырост» и планов громадье.

Президент позвал на Каспий

Президент Татарстана не увидел в концепции ничего невозможного. Напротив, посчитал, что можно перешагнуть и за 100 млрд рублей. «Я думаю, что стратегически правильно то, что мы создаем головную структуру. Это позволит аккумулировать заказы и на 100 млрд и больше», — поддержал он главу предприятия. При этом Рустам Минниханов посоветовал подумать о передаче на аутсорсинг производства комплектующих и выделении в отдельные дивизионы военного и гражданского направления. По его мнению, сейчас важно внимательно изучать рынок и оперативно реагировать на его запросы: «Надо постараться выходить на поток, на объемы, а не разовые заказы с большими издержками».

Говоря о сервисе, президент дал понять, что пора выходить на Каспий и создавать базу техобслуживания всего жизненного цикла военного корабля. По его мнению, необходимо наладить контакты с Минобороны и «взять ремонт на себя». «Вообще, многие компания живут на чем? Не на продаже автомобилей, а на сервисе. Вот надо такую систему выстроить», — поручил он Мистахову. — Время наступило. Можно было сделать и пораньше, но тогда не было интеллектуальной части. Без ЗПКБ это оказалось бы нерентабельно», — объяснил Минниханов, почему медлили с созданием СК «Ак Барс».

Президент дал понять, что пора выходить на Каспий и создавать базу техобслуживания всего жизненного цикла военного корабля

«Ак Барс» поплывет в летнюю навигацию

По окончании совещания гендиректор завода Ренат Мистахов рассказал «Реальному времени», когда корпорация заявит о себе на российском рынке. «В январе мы согласовали в «Ак Барс Холдинге», сегодня с республикой, а теперь мы должны съездить и обязательно согласовать с федеральными органами власти, потому что мы работаем с госзаказом. И после этого мы приступаем к «дорожной карте» по оформлению всех необходимых лицензий. По сути, сейчас уже сформировано штатное расписание, определено, где все будет размещаться, определены функционал, цели и задачи. Но я думаю, юридически мы заявимся в первом полугодии этого года. Корпорация будет создана в форме открытого акционерного общества», — сообщил он.

Корпорация будет создана в форме открытого акционерного общества», — сообщил Ренат Мистахов

По его словам, доминирующим акционером с долей 51% станет «Ак Барс Холдинг», правительство РТ будет владеть одним из крупных пакетов, но его доля пока обсуждается. При этом у корпорации появятся и частные акционеры. «Нам очень комфортно работать при смешанной форме владения, когда государство и частный капитал. Полностью частными мы бы быть не хотели, потому что выполняем государственный оборонный заказ, работаем в рамках республики и страны. Намного проще работать, когда нашим акционером остается государство — они видят и контролируют работу», — сказал Мистахов. При этом РФ напрямую не войдет в уставный капитал корпорации, но будет владеть контрольным пакетом в определенных предприятиях, которые войдут в ее состав.

Говоря о конфигурации корпорации, он отметил, что прорабатывается вопрос вхождения в нее «Ак Барс металла», «Электроприбора». При этом глава предприятия высказал сомнение в том, что в холдинг необходимо привлечь керченский судостроительный завод «Залив». «В условиях международных санкций мы навряд ли туда пойдем, потому что мы работаем сегодня с иностранными поставщиками, работаем на экспорт и нам это [будет] невыгодно. Мы не контролируем этот завод. У нас есть заводы, на которые мы хотим выйти с выходом на море, чтобы строить не только речные, но и чисто морские суда», — заключил Мистахов.

1 / 58 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов