«Галерея вин» vs «Татсоцбанк»: как Лиза Пескова встала на защиту «нового друга» и подогнала ему новый иск

Спор предпринимателя и банкиров за 250 млн рублей перешел из судебного в информационное пространство

VIP-блогер Лиза Пескова встала на защиту очередного «друга из Казани». Дочь пресс-секретаря Владимира Путина вступилась за учредителей фирмы «Галерея вин». Совладелица этого бизнеса Ирина Кузьмина написала большой пост о рейдерском захвате со стороны своего кредитора — «Татсоцбанка», который «расшарила» и Пескова. Кузьмина, таким образом, задействовала информационное пространство, чтобы нанести превентивный удар перед судебным процессом, который стартовал вчера в Вахитовском суде. Впрочем, эта попытка может обернуться предпринимателям еще одним иском от банка — на этот раз о защите чести и достоинства. Подробности — в материале «Реального времени».

Два по цене одного: иск «Татсоцбанка» к «Галерее вин» рассмотрят и в районном, и арбитражном

В Вахитовском районном суде сегодня начали рассматривать иск АО «Татсоцбанк» к ООО «Фирма „Галерея вин“. Кредитная организация требует взыскать с ответчика долг по кредитному договору. Примечательно, что те же требования банк предъявил и в Арбитражный суд РТ, попросив включить себя в реестр требований кредиторов «Галереи вин» с иском в 250 млн рублей.

В отношении «Галерии вин» введена процедура наблюдения по требованию ООО «Виалко групп» — поставщика «Галереи», которому та задолжала 2,6 млн рублей. А с заявлениями о включении в реестр кредиторов, кроме «Татсоцбанка», обратились еще 15 организаций в основном — поставщики. Всего же на текущий момент к компании, согласно информационной системе «СПАРК», подано 63 судебных иска от контрагентов по всей России на общую сумму более 115 млн рублей.

«Татсоцбанк» потребовал взыскания задолженности по договорам поручительства — это непосредственно учредители ООО „Фирма “Галерея вин» и несколько ООО, так или иначе связанные с организацией. Забегая вперед, скажем, что сегодня Вахитовский суд дело в отношении «Галереи вин» прекратил, так как его невозможно рассмотреть до принятия решения Арбитражным судом о включении банка в реестр кредиторов, а в отношении поручителей — перенес на март. Это решение устроило представителя банка, а вот представителя «Галереи» нет. По его словам, требования к поручителям вытекают из требований к основному должнику и их тоже надо рассматривать в рамках процесса в Арбитражном суде.

Ситуация, в принципе, довольно заурядная, ежедневно через арбитражный суд проходят сотни дел о банкротстве, столько же — о взыскании задолженности через районные суды, но есть одно «но». Ответчик решил нанести превентивный удар и заявил о том, что к краху бизнес-империю по торговле премиум-алкоголем привел рейдерский захват со стороны «Татсоцбанка».

В Вахитовском районном суде сегодня начали рассматривать иск АО «Татсоцбанк» к ООО «Фирма «Галерея вин». Фото gira.ru



Откровения учредителей: «кредитор кошмарил бизнес»

Совладелица «Галереи вин» Ирина Кузьмина написала пост, в котором подробно рассказала, как кредитор компании «кошмарил бизнес». По словам Кузьминой, «Татсоцбанк» начал активно привлекать предприятия МСБ обещаниями невысокой процентной ставки по кредитам и оперативности кредитования. ООО «Фирма «Галерея Вин», поверив этим обещаниям, перешло из Сбербанка на обслуживание в АО «Татсоцбанк».

«Впрочем, обещания о низкой процентной ставке остались только на словах, а сроки рассмотрения кредитных заявок необоснованно затягивались. И в результате того, что кредиты выдались с большим опозданием, самый крупный и значимый контракт с ЗАО «Перно Рикар», с которым фирма сотрудничала с 1997 года, перешел к «Татспиртпрому». Таким образом, кризис, постоянная нехватка оборотных денежных средств, потеря значимых контрактов в условиях жесткой конкуренции на рынке, наличие так называемой «добровольной повторной сертификации» в Татарстане (каждая партия алкогольной продукции, ввозимая в РТ, проходит лабораторные испытания и проклеивается местной акцизной маркой), отбиравшие значительные средства, поставили маленькое семейное предприятие на грань выживания», — пишет предпринимательница, уточняя, что «Галерея вин» успешно работала почти 20 лет и пережила два кризиса.

По заявлению Ирины Кузьминой, предправления банка Анастасия Колесова предложила вывести «Галерею вин» из кризиса при условии полной передачи фирмы и ее недвижимости. А когда процесс будет завершен, Колесова обещала вернуть обратно от 25 до 50% уставного капитала. Когда договоры купли-продажи имущества были зарегистрированы, Колесова заявила, что передумала спасать фирму. «Вырисовался коллективный сговор руководства банка, чтобы «угробить» фирму, присвоить ее имущество и обанкротить учредителей «Галереи», — пишет Кузьмина. — О возможностях действий в рамках правового поля Российской Федерации речь даже не шла».

По заявлению Ирины Кузьминой, предправления банка Анастасия Колесова предложила вывести «Галерею вин» из кризиса при условии полной передачи фирмы и ее недвижимости. Фото kzn.ru



Поджог машины Якова Цейнштейна: несговорчивому бизнесмену намекнули?

Кузьмина описывает еще один интересный эпизод. Якобы на день рождения своего супруга — гендиректора завода «Элекон» Николая Ураева, Анастасия Колесова «потребовала открыть склад и забрать алкогольную продукцию».

«Директор фирмы «Галерея вин» объяснил, почему этого категорически нельзя делать. (Так как алкоголь по закону может быть отгружен только в розничную сеть через систему ЕГАИС, оптовая компания не имеет право отгружать алкогольную продукцию частному лицу.) Только это и остановило «бравый десант» во главе с Д.Ф. Хайровым (бывший замминистра МВД РТ, ныне руководитель СБ завода «Элекон», который возглавляет Н. Ураев) от незаконного вскрытия склада. Сложившаяся ситуация не поддается логическому объяснению: банк требует оплаты кредитного обязательства в срок, (что с большим трудом, но все же исполняла «Галерея вин»), а товар на 60 млн рублей банк не позволял отгружать в торговые точки «Галереи вин», а также хотел, чтобы фирма сдала в аренду принадлежащую ей недвижимость. Отсюда возникает вопрос: «нужны ли деньги банку или же интерес заключается исключительно в недвижимости?».

А последний каплей, подвигшей Кузьмину обнародовать историю отношений с «Татсоцбанком», стал, по ее словам, поджог автомобиля гендиректора «Галереи» Якова Цейнштейна во дворе дома, где он проживал и где находился один из винных бутиков.

«Данное событие произошло сразу же после встречи Я.Ф. Цейнштейна и супруга А.Н. Колесовой — Николая Ураева. Ввиду провокаций маргинального характера учредители и оставшиеся сотрудники фирмы опасаются физической расправы со стороны некоторых «инкогнито», — пишет она.

В доказательство Кузьмина прикрепила к посту ссылки на документы, в числе которых аудиозаписи разговоров с Колесовой, видео «захвата» складов с продукцией сотрудниками ЧОП. Также учредители «Галереи вин» обратились в МВД с заявлением о привлечении сотрудников Татсоцбанка к уголовной ответственности по ст.159 (мошенничество).

«Татсоцбанк»: планам «Галереи вин» не суждено было сбыться



В комментарии «Реальному времени» пресс-служба АО «Татсоцбанк» высказала свою точку зрения на конфликт с «Галерей вин». История сотрудничества началась в 2011 году, когда учредители фирмы обратились в банк с просьбой рефинансировать действующую задолженность и представили масштабный план развития своего бизнеса на ближайшие три года. «К сожалению, представленным Банку планам развития ООО «Фирма «Галерея вин» не суждено было сбыться в силу неэффективного ведения бизнеса заемщиком. В 2014 году Банку стало понятно, что ООО «Фирма «Галерея вин» не сможет выполнить данные обязательства по возврату кредитных средств, так как размер ссудной задолженности на тот момент был сопоставим с 6-, 7-месячными выручками компании, и положение компании только продолжало ухудшаться».



В 2014 году банк идет на очередную реструктуризацию задолженности компании, финансовые показатели «Галереи вин», согласно отчетности, начинают улучшаться, но, как выяснится потом, в комментарии «Татсоцбанка» говорится, что компания просто фальсифицировала финансовую отчетность, пытаясь скрыть «катастрофическое ухудшение своего финансового положения»: «В конце 2016 года Цейнштейн и Ко перестает расплачиваться с поставщиками, специалисты Банка приходят к выводу, что дальнейшая реструктуризация и продолжение деятельности компании с учетом действий ее собственников приведет только к усугублению ситуации и порождению новых необеспеченных и невозвратных долгов».

Ну а в 2017 году «репутация компании на рынке была окончательно утрачена». Поэтому «с целью последующего максимального удовлетворения требований кредиторов компании Банк предпринял все возможные действия, направленные на сохранность оставшихся товарных остатков, которые являлись обеспечением по ссудной задолженности».





«По фактам необоснованных обвинений в совершении тяжких преступлений руководством Банка в настоящее время готовятся соответствующие заявления в правоохранительные органы», — прокомментировали «Реальному времени» в «Татсоцбанке», добавив, что считают пост Ирины Кузьминой «вбросом». Фото Романа Хасаева



«Галерея вин» ответит «Татсоцбанку в суде еще и за клевету?

«Таким образом, далеко не кризисные явления в экономике последних лет стали причиной плачевного положения компании, а безответственные и преступные действия владельцев ООО «Фирма «Галерея вин», один из которых в настоящее время пытается представить ситуацию в СМИ в выгодном для них свете, используя неприкрытую клевету и обвинения в отношении руководителей АО «Татсоцбанк» и банковской системы в целом. В отношении взыскания проблемной задолженности с ООО ГВ Банк строго придерживается всех законодательных и этических норм и действует с учетом интересов прочих кредиторов компании. Все вопросы по выходу из сложившейся ситуации Банк решает строго в рамках правового поля.

В данной связи обвинения руководства Банка в физической расправе и поджоге автомобиля выглядят просто нелепо, с учетом характера и масштаба деловых отношений ООО «Фирма «Галерея вин» со своими контрагентами. В сложившейся ситуации Банк будет, кроме непосредственно процедур по взысканию просроченного долга, отстаивать свою честь и достоинство в суде с предъявлением встречных исков к учредителям ООО «Фирма «Галерея вин» в намеренной клевете и попытке переложить с себя ответственность за доведение компании до банкротства на Банк. «По фактам необоснованных обвинений в совершении тяжких преступлений руководством Банка в настоящее время готовятся соответствующие заявления в правоохранительные органы», — прокомментировали «Реальному времени» в «Татсоцбанке», добавив, что считают пост Ирины Кузьминой «вбросом».

«Большое удивление Банка вызывает «вброс» информации в СМИ супругой непосредственного владельца и учредителя компании Цейнштейна Якова Фавеловича. Супруга Цейнштейна Якова Фавеловича в последние годы практически отошла от бизнеса своего мужа и не принимала ключевых решений в деятельности компании. Банку не ясна официальная позиция по этому вопросу ООО ГВ, ее фактического владельца и назначенного конкурсного управляющего по делу о банкротстве компании».

Новый «друг Лизы Песковой»: дочь пресс-секретаря Путина вступилась за «Галерею вин»

Конфликт татарстанских бизнесменов и банкиров получил общественный резонанс. За «Галерею вин» вступилась и дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова. «Прочитайте статью о ситуации моих друзей из Казани», — написала девушка у себя в Instagram.

Ранее дочь пресс-секретаря Путина точно так же вступилась еще за одного казанского «друга» — Артура Ахмадуллина. Пескова тогда обвинила Минобраз и Минэкономики РТ в присвоении идей молодого дарования; ведомствам пришлось отчитываться за интернет-заявления VIP-блогерши. Позже Ахмадуллин в интервью «Реальному времени» рассказал, что никаких претензий у него ни к Минэкономики, ни к Минобразу нет, а «СМИ все перевернули».

Что касается «Татсоцбанка», то «Галерея вин» — не первая компания, которая жалуется на его работу. Банк Колесовой является оператором программы льготного кредитования МСБ, и на деловых понедельниках в мэрии чиновники, ответственные за реализацию проекта, периодически жалуются, что, объявив крайне низкую ставку, банк предъявляет высокие требования к предпринимателям. Из-за чего не все желающие могут взять кредит. К примеру, город одобрил 120 заявок, а банк только 20. Тем не менее прекращать с ним сотрудничество не собираются, надеясь урегулировать «шероховатости» в рабочем порядке.