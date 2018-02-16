«Галерея вин» vs «Татсоцбанк»: как Лиза Пескова встала на защиту «нового друга» и подогнала ему новый иск
Спор предпринимателя и банкиров за 250 млн рублей перешел из судебного в информационное пространство
VIP-блогер Лиза Пескова встала на защиту очередного «друга из Казани». Дочь пресс-секретаря Владимира Путина вступилась за учредителей фирмы «Галерея вин». Совладелица этого бизнеса Ирина Кузьмина написала большой пост о рейдерском захвате со стороны своего кредитора — «Татсоцбанка», который «расшарила» и Пескова. Кузьмина, таким образом, задействовала информационное пространство, чтобы нанести превентивный удар перед судебным процессом, который стартовал вчера в Вахитовском суде. Впрочем, эта попытка может обернуться предпринимателям еще одним иском от банка — на этот раз о защите чести и достоинства. Подробности — в материале «Реального времени».
Два по цене одного: иск «Татсоцбанка» к «Галерее вин» рассмотрят и в районном, и арбитражном
В Вахитовском районном суде сегодня начали рассматривать иск АО «Татсоцбанк» к ООО «Фирма „Галерея вин“. Кредитная организация требует взыскать с ответчика долг по кредитному договору. Примечательно, что те же требования банк предъявил и в Арбитражный суд РТ, попросив включить себя в реестр требований кредиторов «Галереи вин» с иском в 250 млн рублей.
В отношении «Галерии вин» введена процедура наблюдения по требованию ООО «Виалко групп» — поставщика «Галереи», которому та задолжала 2,6 млн рублей. А с заявлениями о включении в реестр кредиторов, кроме «Татсоцбанка», обратились еще 15 организаций в основном — поставщики. Всего же на текущий момент к компании, согласно информационной системе «СПАРК», подано 63 судебных иска от контрагентов по всей России на общую сумму более 115 млн рублей.
«Татсоцбанк» потребовал взыскания задолженности по договорам поручительства — это непосредственно учредители ООО „Фирма “Галерея вин» и несколько ООО, так или иначе связанные с организацией. Забегая вперед, скажем, что сегодня Вахитовский суд дело в отношении «Галереи вин» прекратил, так как его невозможно рассмотреть до принятия решения Арбитражным судом о включении банка в реестр кредиторов, а в отношении поручителей — перенес на март. Это решение устроило представителя банка, а вот представителя «Галереи» нет. По его словам, требования к поручителям вытекают из требований к основному должнику и их тоже надо рассматривать в рамках процесса в Арбитражном суде.
Ситуация, в принципе, довольно заурядная, ежедневно через арбитражный суд проходят сотни дел о банкротстве, столько же — о взыскании задолженности через районные суды, но есть одно «но». Ответчик решил нанести превентивный удар и заявил о том, что к краху бизнес-империю по торговле премиум-алкоголем привел рейдерский захват со стороны «Татсоцбанка».
Откровения учредителей: «кредитор кошмарил бизнес»
Совладелица «Галереи вин» Ирина Кузьмина написала пост, в котором подробно рассказала, как кредитор компании «кошмарил бизнес». По словам Кузьминой, «Татсоцбанк» начал активно привлекать предприятия МСБ обещаниями невысокой процентной ставки по кредитам и оперативности кредитования. ООО «Фирма «Галерея Вин», поверив этим обещаниям, перешло из Сбербанка на обслуживание в АО «Татсоцбанк».
«Впрочем, обещания о низкой процентной ставке остались только на словах, а сроки рассмотрения кредитных заявок необоснованно затягивались. И в результате того, что кредиты выдались с большим опозданием, самый крупный и значимый контракт с ЗАО «Перно Рикар», с которым фирма сотрудничала с 1997 года, перешел к «Татспиртпрому». Таким образом, кризис, постоянная нехватка оборотных денежных средств, потеря значимых контрактов в условиях жесткой конкуренции на рынке, наличие так называемой «добровольной повторной сертификации» в Татарстане (каждая партия алкогольной продукции, ввозимая в РТ, проходит лабораторные испытания и проклеивается местной акцизной маркой), отбиравшие значительные средства, поставили маленькое семейное предприятие на грань выживания», — пишет предпринимательница, уточняя, что «Галерея вин» успешно работала почти 20 лет и пережила два кризиса.
По заявлению Ирины Кузьминой, предправления банка Анастасия Колесова предложила вывести «Галерею вин» из кризиса при условии полной передачи фирмы и ее недвижимости. А когда процесс будет завершен, Колесова обещала вернуть обратно от 25 до 50% уставного капитала. Когда договоры купли-продажи имущества были зарегистрированы, Колесова заявила, что передумала спасать фирму. «Вырисовался коллективный сговор руководства банка, чтобы «угробить» фирму, присвоить ее имущество и обанкротить учредителей «Галереи», — пишет Кузьмина. — О возможностях действий в рамках правового поля Российской Федерации речь даже не шла».
Поджог машины Якова Цейнштейна: несговорчивому бизнесмену намекнули?
Кузьмина описывает еще один интересный эпизод. Якобы на день рождения своего супруга — гендиректора завода «Элекон» Николая Ураева, Анастасия Колесова «потребовала открыть склад и забрать алкогольную продукцию».
«Директор фирмы «Галерея вин» объяснил, почему этого категорически нельзя делать. (Так как алкоголь по закону может быть отгружен только в розничную сеть через систему ЕГАИС, оптовая компания не имеет право отгружать алкогольную продукцию частному лицу.) Только это и остановило «бравый десант» во главе с Д.Ф. Хайровым (бывший замминистра МВД РТ, ныне руководитель СБ завода «Элекон», который возглавляет Н. Ураев) от незаконного вскрытия склада. Сложившаяся ситуация не поддается логическому объяснению: банк требует оплаты кредитного обязательства в срок, (что с большим трудом, но все же исполняла «Галерея вин»), а товар на 60 млн рублей банк не позволял отгружать в торговые точки «Галереи вин», а также хотел, чтобы фирма сдала в аренду принадлежащую ей недвижимость. Отсюда возникает вопрос: «нужны ли деньги банку или же интерес заключается исключительно в недвижимости?».
А последний каплей, подвигшей Кузьмину обнародовать историю отношений с «Татсоцбанком», стал, по ее словам, поджог автомобиля гендиректора «Галереи» Якова Цейнштейна во дворе дома, где он проживал и где находился один из винных бутиков.
«Данное событие произошло сразу же после встречи Я.Ф. Цейнштейна и супруга А.Н. Колесовой — Николая Ураева. Ввиду провокаций маргинального характера учредители и оставшиеся сотрудники фирмы опасаются физической расправы со стороны некоторых «инкогнито», — пишет она.
В доказательство Кузьмина прикрепила к посту ссылки на документы, в числе которых аудиозаписи разговоров с Колесовой, видео «захвата» складов с продукцией сотрудниками ЧОП. Также учредители «Галереи вин» обратились в МВД с заявлением о привлечении сотрудников Татсоцбанка к уголовной ответственности по ст.159 (мошенничество).
«Татсоцбанк»: планам «Галереи вин» не суждено было сбыться
В комментарии «Реальному времени» пресс-служба АО «Татсоцбанк» высказала свою точку зрения на конфликт с «Галерей вин». История сотрудничества началась в 2011 году, когда учредители фирмы обратились в банк с просьбой рефинансировать действующую задолженность и представили масштабный план развития своего бизнеса на ближайшие три года. «К сожалению, представленным Банку планам развития ООО «Фирма «Галерея вин» не суждено было сбыться в силу неэффективного ведения бизнеса заемщиком. В 2014 году Банку стало понятно, что ООО «Фирма «Галерея вин» не сможет выполнить данные обязательства по возврату кредитных средств, так как размер ссудной задолженности на тот момент был сопоставим с 6-, 7-месячными выручками компании, и положение компании только продолжало ухудшаться».
В 2014 году банк идет на очередную реструктуризацию задолженности компании, финансовые показатели «Галереи вин», согласно отчетности, начинают улучшаться, но, как выяснится потом, в комментарии «Татсоцбанка» говорится, что компания просто фальсифицировала финансовую отчетность, пытаясь скрыть «катастрофическое ухудшение своего финансового положения»: «В конце 2016 года Цейнштейн и Ко перестает расплачиваться с поставщиками, специалисты Банка приходят к выводу, что дальнейшая реструктуризация и продолжение деятельности компании с учетом действий ее собственников приведет только к усугублению ситуации и порождению новых необеспеченных и невозвратных долгов».
Ну а в 2017 году «репутация компании на рынке была окончательно утрачена». Поэтому «с целью последующего максимального удовлетворения требований кредиторов компании Банк предпринял все возможные действия, направленные на сохранность оставшихся товарных остатков, которые являлись обеспечением по ссудной задолженности».
«Галерея вин» ответит «Татсоцбанку в суде еще и за клевету?
«Таким образом, далеко не кризисные явления в экономике последних лет стали причиной плачевного положения компании, а безответственные и преступные действия владельцев ООО «Фирма «Галерея вин», один из которых в настоящее время пытается представить ситуацию в СМИ в выгодном для них свете, используя неприкрытую клевету и обвинения в отношении руководителей АО «Татсоцбанк» и банковской системы в целом. В отношении взыскания проблемной задолженности с ООО ГВ Банк строго придерживается всех законодательных и этических норм и действует с учетом интересов прочих кредиторов компании. Все вопросы по выходу из сложившейся ситуации Банк решает строго в рамках правового поля.
В данной связи обвинения руководства Банка в физической расправе и поджоге автомобиля выглядят просто нелепо, с учетом характера и масштаба деловых отношений ООО «Фирма «Галерея вин» со своими контрагентами. В сложившейся ситуации Банк будет, кроме непосредственно процедур по взысканию просроченного долга, отстаивать свою честь и достоинство в суде с предъявлением встречных исков к учредителям ООО «Фирма «Галерея вин» в намеренной клевете и попытке переложить с себя ответственность за доведение компании до банкротства на Банк. «По фактам необоснованных обвинений в совершении тяжких преступлений руководством Банка в настоящее время готовятся соответствующие заявления в правоохранительные органы», — прокомментировали «Реальному времени» в «Татсоцбанке», добавив, что считают пост Ирины Кузьминой «вбросом».
«Большое удивление Банка вызывает «вброс» информации в СМИ супругой непосредственного владельца и учредителя компании Цейнштейна Якова Фавеловича. Супруга Цейнштейна Якова Фавеловича в последние годы практически отошла от бизнеса своего мужа и не принимала ключевых решений в деятельности компании. Банку не ясна официальная позиция по этому вопросу ООО ГВ, ее фактического владельца и назначенного конкурсного управляющего по делу о банкротстве компании».
РЕПОСТ @echomsk Прочитайте статью о ситуации моих друзей из Казани на @echomsk… Борьба идёт уже около года (ссылка в профиле) ❗️Зарубежные СМИ после введения экономических санкций к России предсказывали массовое банкротство предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Между тем, известно, что этот самый бизнес выполняет важную социальную роль, и закрытие предприятий данного сегмента экономики может вызвать напряжение в обществе, вот почему для государства важно поддержать в этой обстановке малый и средний бизнес. Два года жизни под санкциями показали, что к ним приспособиться легче, чем к произволу «российского розлива». Что же происходит на самом деле сегодня? Кто ещё, кроме «санкций» и чиновников «кошмарят» бизнес. Оказывается, что у тех, кто помнит 90-е годы, сегодня появляется стойкое впечатление дежа вю.
Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Фев 13, 2018 в 7:58 PST
Новый «друг Лизы Песковой»: дочь пресс-секретаря Путина вступилась за «Галерею вин»
Конфликт татарстанских бизнесменов и банкиров получил общественный резонанс. За «Галерею вин» вступилась и дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова. «Прочитайте статью о ситуации моих друзей из Казани», — написала девушка у себя в Instagram.
Ранее дочь пресс-секретаря Путина точно так же вступилась еще за одного казанского «друга» — Артура Ахмадуллина. Пескова тогда обвинила Минобраз и Минэкономики РТ в присвоении идей молодого дарования; ведомствам пришлось отчитываться за интернет-заявления VIP-блогерши. Позже Ахмадуллин в интервью «Реальному времени» рассказал, что никаких претензий у него ни к Минэкономики, ни к Минобразу нет, а «СМИ все перевернули».
Что касается «Татсоцбанка», то «Галерея вин» — не первая компания, которая жалуется на его работу. Банк Колесовой является оператором программы льготного кредитования МСБ, и на деловых понедельниках в мэрии чиновники, ответственные за реализацию проекта, периодически жалуются, что, объявив крайне низкую ставку, банк предъявляет высокие требования к предпринимателям. Из-за чего не все желающие могут взять кредит. К примеру, город одобрил 120 заявок, а банк только 20. Тем не менее прекращать с ним сотрудничество не собираются, надеясь урегулировать «шероховатости» в рабочем порядке.
комментарии
А ничего что и перед поставщиками долги образовались, где деньги то тогда?
Ещё и приплели якобы жёсткие требования у банка к бизнесменам, а вы бы сами налево направо деньги давали в кредит? Мне кажется если бы банк так раздавал льготные кредиты, хрен бы ему вернули эти "будущие успешные бизнесмены".
2. Нехватка оборотных средств, в первую очередь связана с умением менеджмента компании управлять финансовыми потоками компании, а уже после, наличием возможности получения кредита на пополнение оборотных средств. В случае отсутствия возможности кредитного плеча, смотри пункт 1;
3. Также растущая конкуренция со стороны других игроков рынка никак не связана с наличием или отсутствием кредитных инструментов и обвинять в появление сильных конкурентов банк, считаю слегка непрофессионально. Данные факты вызваны лишь умением менеджмента компании здраво оценивать рыночную ситуацию и правильно выстраивать свою стратегию исходя из рыночной конъюнктуры.
4. Из статьи, мне видится, что менеджмент компании долгие годы «почивал на лаврах» и не заметил растущие финансовые проблемы внутренней своей компании в частности и общей рыночной ситуации, в общем.
5. Попытки в перекладывании ответственности в потери рыночной доли своего бизнеса на процедуру сертификации, я считаю, как минимум не прилично, неужели ранее процедура сертификации была другой? И даже если за последнее время процедура сертификации ужесточили, то менеджмент компании должен был это предвидеть, так как я убежден, что система сертификации поменялась не вдруг и не сразу.
6. Также считаю неправильным делать заявление, что бизнес пережил два кризиса. Из данных заявлений можно предположить, что система управления бизнеса выстроена антикризисными управляющими, то тут хочется заметить, что кризис кризису рознь. И методы, которые хорошо зарекомендовали себя в 2008-мых годах, могут не сработать в существующих рыночных условиях – это факт. В любых кризисных явлениях, компания должна менять стратегию исходя из рыночных условий, а не тупо применять инструменты, которые, может быть, уже зарекомендовали себя раннее.
7. Обвинять Колесову, что она передумала спасть бизнес, я считаю слегка неэтично. Или Вы считаете, что она обязана это делать и после успешной операции обязана вернуть Вам контрольный пакет акций? Тогда возникает другой вопрос: а зачем ей это делать? Верните деньги, и вопрос был бы закрыт. Менеджмент компании не смог успешно развивать свой бизнес, не смог предвидеть внешние риски и получили ту ситуацию, которую получили. Очевидно, видится, что руководству компании нечего было противопоставить возникшим проблемам в компании. В связи с этим и было принято решение продать бизнес Колесовой, у которой имеется хорошо сформированная команда управленцев, имеются финансы на спасение компании. Но откуда такие ожидания, что Колесова должна вернуть бизнес обратно совсем не ясно.
8. Немного хотел высказаться про возникшую ситуацию на складе: если новый собственник потребовал открыть склад, это ее право, так как сделка купли-продажи была зарегистрирована, значит, товар на складе принадлежит уже ей (я так думаю). Тем более, принимая во внимание такой факт, что при выходе на сделку, совершенно точно была проведена оценка компании, в которую включалась оценка материальных и не материальных активов, в том числе и складские запасы.
9. Я совершенно убежден, что банку от Вашего бизнеса нужно лишь одно – возврат денег с процентами и на условиях, прописанных в договоре займа. В случае нарушения данных условий, а я убежден, что они имеют место быть, опираясь на тезисы в статье, а именно: «…банк требует оплаты кредитного обязательства в срок…» (а Вы думали будет иначе?), «…также хотел, чтобы фирма сдала в аренду принадлежащую ей недвижимость…», можно сделать вывод, что заемщик нарушил условия кредитного договора. Если это действительно так, то надо готовиться к тому, что банк будет преследовать другие цели в Вашем бизнесе и уже не Ваше дело какие, не хотите потерять свой бизнес, повторюсь - верните деньги. Если не можете, то и удивляться нет смысла. А в дальнейшем, если Вы хотите сохранить свой бизнес, то необходимо четко исполняйте условия кредитного договор а, тогда к Вам не будет никаких претензий. Все мои предположения высказывают и сотрудники банка.
10. Что касаемо захвата складов сотрудниками ЧОП, то, на мой взгляд, абсолютно нормальная процедура снижения рисков невозврата денежных средств банка заемщиком. Предполагаю и это написано в статье, что данная продукция, а также имущество заемщика было заложено в банк, для обеспечения кредита. В связи с этим, можно сделать вывод, что Банк пытается снизить свои риски, чтобы заемщик не пропал вместе с товаром, а выданные средства заемщику, не пошли в минус прибыли банка.
Чуть много получилось, но хотел высказать все свои мысли, исходя из статьи