Некоторые равнее: как жена Бибраса Натхо отфутболила АСВ

Конкурсный управляющий оспаривает сомнительные операции простых «физиков», но прощает VIP-клиентам?

Как жене Бибраса Натхо удалось отфутболить Агентство по страхованию вкладов, ломают голову вкладчики лопнувшего «Интехбанка». Супруга игрока ЦСКА, который выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год, смогла победить конкурсного управляющего, получив право не возвращать в конкурсную массу снятые незадолго до моратория 24 млн рублей. Вернее, особой борьбы в арбитражном суде, через которую сейчас проходят другие 800 «физиков» лопнувших татарстанских банков, обвиняемых в намеренном выводе средств, даже и не было. АСВ, спустя месяц после подачи своего заявления в суд, неожиданно отказалось от претензий к ВИП-клиентке. Подробности — в материале «Реального времени».

Бибрас Натхо хранил зарплату в «ИнтехБанке»?

Пока АСВ пытается оспорить действия «физиков», которые незадолго до моратория (введен 23 декабря 2016 года, — прим. ред.) сняли вклады, и вернуть деньги в конкурсную массу, от миллионов рублей других клиентов с приставкой «ВИП» конкурсный управляющий скромно отказывается.

В числе таких «випов» оказалась и полная тезка жены экс-футболиста «Рубина» Талия Натхо. Причем ей повезло дважды. Вначале, пока рядовые вкладчики с утра до вечера стояли в очередях и пытались снять со своих счетов в «Интехе» хотя бы зарплату, а им выдавали не больше 10 тысяч рублей, Талия Натхо легко забрала из банка 373 тысячи евро, что эквивалентно 24,1 млн рублей.

— Нам говорили, что 14—15 декабря банк был уже неплатежеспособен и что мы не можем получить свои средства, а Талия Натхо 16 декабря смогла, причем не перечислением, а наличкой. Наверное, она очень много сделала для России, раз ей оказана такая честь, — иронизирует пострадавший вкладчик Булат Якупов.

Второй раз Талие Натхо повезло совсем недавно. Рядовые «физики» уже поверили в справедливость, когда увидели в картотеке Арбитражного суда РТ иск АСВ об оспаривании сделки, а именно, выдачи 24-миллионного вклада, но вера эта испарилась, как и их денежки.

Пока рядовые вкладчики пытались снять со своих счетов в «Интехе» хотя бы зарплату, Талия Натхо легко забрала из банка 373 тысячи евро



Двойные стандарты АСВ

9 января 2018 года конкурсный управляющий подал заявление о признании недействительной банковской операции от 16 декабря 2016 года по выдаче наличных из кассы банка и применении последствий недействительности сделки. А 7 февраля через сервис электронной подачи документов «Мой арбитр» он ходатайствовал о возвращении заявления в отношении Талии Натхо.

Арбитражному суду ничего не оставалось, как удовлетворить просьбу истца и дать делу обратный ход — заявление АСВ в отношении Натхо и приложенные к нему документы вернуть. Отказалось АСВ от своих требований и к другому ВИП-клиенту — некой Ефремовой Татьяне Анатольевне, которая 12 декабря смогла забрать из банка наличными два вклада — на 47,6 млн и на 7 млн рублей.

Корреспондент «Реального времени» поздравил Талию Натхо через ее страничку в Instagram и спросил, каким трудом досталась ей победа над АСВ, но секретом успеха девушка не поделилась.

— Почему АСВ сначала подает в суд о возврате этих денег, а потом чудесным образом отзывает свое заявление, в то время как заявления в суд к другим вкладчикам о возврате перечисленных за зарплату и алименты денег не торопится возвращать? Что за двойные стандарты?! — возмущается Булат Якупов, вклад которого в размере 447 тысяч рублей, получившийся в результате «раздробления» большего вклада незадолго до моратория, АСВ считает недействительным.

В АСВ обещали подумать, как можно прокомментировать эту ситуацию. Фото ktovkurse.com



Как АСВ пытается вернуть в конкурсную массу деньги 800 вкладчиков

На просьбу прокомментировать эту ситуацию пресс-служба Агентства по страхованию вкладов «Реальному времени» ответила, что «согласно закону о банковской тайне взаимодействия с отдельными клиентами не комментируют», но обещали взять запрос в работу и подумать, как можно на него ответить. «Реальное время» опубликует ответ сразу же после получения.

В начале года АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана более 800 заявлений, в которых оспаривает сделки, проведенные незадолго до моратория в «Татфондбанке» и «Интехбанке». Операции конкурсный управляющий называет сомнительными, клиентов обвиняют в намеренном выводе средств и требуют вернуть деньги.

На одном из прошедших судов, о котором писало «Реальное время», АСВ оспаривало сделки клиентов «Интеха», совершенные 13 декабря еще до того, как Талия Натхо, к примеру, сняла свои деньги. Напомним, как оно проходило. Ответчик утверждал, что не знал о предбанкротном состоянии банка и говорил, что он не единственный, кто получил в тот день выплаты. Представитель АСВ возразил, что в материалах дела достаточно документов о неплатежеспособности банка на эту дату. И что доводы ответчика о том, что 13 декабря еще можно было получить деньги в кассе, подлежат отклонению.

— Поскольку иными доказательствами в материалах дела установлено, что иные платежные поручения других клиентов не исполнялись. Для банка все клиенты равнозначны, и банк обязан исполнять поручения всех своих клиентов, — заявил представитель АСВ Евгений Крескиян.

Видимо, с того момента многое изменилось, и некоторые клиенты банка стали равнее других.