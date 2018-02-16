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Рецидивисты на посылках: неудачливому «бомбисту» банкоматов доверили командовать в «Почте России»

07:00, 16.02.2018 8

По версии МВД, воровать бандероли по пути из интернет-магазинов ранее судимые казанские почтовики начали еще в январе 2016 года

Рецидивисты на посылках: неудачливому «бомбисту» банкоматов доверили командовать в «Почте России» Фото: Максим Платонов

Не меньше 835 посылок на общую сумму 2 млн 465 тысяч рублей не дошли до адресатов по всей стране из-за воровства в «Почте России». Так считают следователи МВД Татарстана, задержавшие «на горячем» группу сотрудников Казанского логистического почтового центра. Вчера пятеро из них были арестованы, хотя один в суде назвался чуть ли не Штирлицем, заявив, что специально «внедрился» к ворам, чтобы информировать службу безопасности. Трое из пятерки ранее судимы, в том числе за попытку подрыва банкомата Сбербанка, выяснили журналисты «Реального времени».

Следствие: установлены не все причастные

Официально Казанский логистический почтовый центр заработал всего две недели назад. В тестовом режиме — еще в декабре 2016 года, говорят в подразделении «Почты России», управлении «Татарстан почтасы». При этом в ГСУ МВД Татарстана считают, что воровать ценное содержимое посылок сортировщики почты начали еще раньше. В уголовном деле о кражах указан период с января 2016 года по 14 февраля 2018 года.

Впрочем, уголовное дело было возбуждено лишь 13 февраля 2018 года, а уже 15-го восьми фигурантам предъявили обвинение. Вчера на заседании Вахитовского райсуда Казани следователь ГСУ Максим Иконников перечислил фамилии привлеченных участников «организованной группы» — Ефременко (начальник смены почтовых посылок), Гордеев (оператор сортировочного цеха), Шульга (грузчик), Гарипов, Мухаметшин, Каширина, Гарифуллин, Низамутдинов (водитель погрузчика), но при этом добавил — к кражам причастны и пока неустановленные лица.

В день официального открытия в Казань из интернет-магазинов Китая на самолете прибыли заказы для шести регионов Поволжья. Фото Максима Платонова

Следствие считает, что эти люди умыкнули не меньше 835 посылок, причинив ущерб «Почте России» на 2 млн 465 тысяч рублей — выбирали при сортировке почты посылки с ценной электроникой, прятали в тайнике на территории центра, а потом вывозили. Это при том, что за день в логопарке обрабатывают 500 тысяч почтовых отправлений. В частности, в день официального открытия в Казань из интернет-магазинов Китая на самолете прибыли заказы для шести регионов Поволжья.

А 14 февраля 2018 года на дороге из казанского аэропорта оперативники МВД при поддержке работников собственной безопасности «Татарстан почтасы» остановили грузовик с посылками. В нем и в укромном месте в самом логопарке в селе Столбище Лаишевского района среди обычной почты были спрятаны 5 баулов с 389 ранее похищенными из бандеролей смартфонами примерно на 1 млн рублей, сообщил источник «Реального времени» среди силовиков.

Обидчика Сбербанка взяли в «Почту России»

Заседания суда по арестам проходили одновременно в трех залах Вахитовского суда. Выяснилось, что большинство из доставленных в суд в наручниках причастность к кражам признают. Так уроженец Москвы, житель Лаишево Николай Ефременко рассказал суду, что работал в логопарке начальником третьей смены почтовых посылок. Он просил не отправлять его в СИЗО.

«Я признал полностью свою вину, и скрываться от следствия не собираюсь. Буду сотрудничать. Соответственно, иду на полный контакт [со следствием]», — сказал Ефременко. Его защитник Айдар Сейтумеров подтвердил: клиент раскаялся, изобличил себя и других, правда, позже из оглашенных судьей материалов выяснилось — вину Ефременко признал лишь частично. «Там фигурируют кражи на 2 млн рублей, а он сказал, что причастен к краже только 50 посылок», — объяснил адвокат «Реальному времени».

Заседания суда по арестам проходили одновременно в трех залах Вахитовского суда

Сам обвиняемый рассказал суду, что несколько лет назад по приговору Лаишевского суда получил 3 года лишения свободы условно и штраф в 50 тысяч рублей, который оплатил вскоре после суда. За что судили, Ефременко не ответил. Впрочем, как выяснило «Реальное время», судили Ефременко, а также его близкого родственника и приятеля, за покушение на кражу средств Сбербанка. Судом установлено, что в одну июньскую ночь 2014 года троица, натянув на лицо шапки с прорезями для глаз, проникла в магазин «Йолдыз».

Целью был банкомат. Ефременко наблюдал за улицей, пока его подельники с помощью оборудования для газобалонной резки пытались вскрыть стенку автомата с наличными. В банкомате было больше 1 млн рублей, но добраться до денег преступники не успели — Ефременко увидел машину полиции, забил тревогу, и неудавшиеся воры скрылись. Правда, бегали недолго.

Поразительно, что такого человека в «Татарстан почтасы» взяли на роль руководителя подразделения. Впрочем, не его одного.

«Предложат воровать — соглашайся»

В соседнем судебном зале решался вопрос об аресте ранее неоднократно судимого уроженца Сахалина Кирилла Шульги. В логопарке он работал грузчиком, хотя просился в службу безопасности «Татарстан почтасы». «Мне начальник службы безопасности сказал, что происходят хищения. Говорил, что предложат своровать — соглашайся. И вот я работал как бы на них. Нужно было понять, кому идет сбыт, как все происходит», — рассказал этот Штирлиц на заседании суда. И посетовал, что операция не была доведена до конца: «Я фактически внедрился в группу. Мне оставалось только узнать, куда все это сбывается...».

Впрочем, следователи предложили отправить «засланца» под арест. И суд с этим согласился. Не помогли ни медаль за службу на Северном Кавказе, ни документы об участии в контртеррористических операциях. Под арест до 13 апреля также отправили и Ефременко, и 20-летнего студента-второкурсника КНИТУ Даниила Гордеева, который работал оператором сортировочного цеха в логопарке. Свою позицию по обвинению Гордеев не высказывал.

В соседнем судебном зале решался вопрос об аресте ранее неоднократно судимого уроженца Сахалина Кирилла Шульги

А вот для бывшего водителя погрузчика в логопарке, уроженца Читинской области Сергея Низамутдинова, следователи попросили домашний арест. С предприятия также ранее судимый Низамутдинов (судимость погашена) успел уволиться еще в середине января 2018 года. Так что неясно, каким образом его нашли и задержали 14 февраля. Вину он полностью признал и ходатайство о домашнем аресте поддержал. Столь же мягкую меру пресечения суд определил вчера для Айдара Гарипова. По словам его родителей, в почтовый логопарк парень устроился всего 10 дней назад. Так что в его вину они не верят.

Вышли из доверия

Ожидается, что сегодня суд рассмотрит еще одно ходатайство об аресте по делу о почтовых кражах — в отношении обвиняемого Гарифуллина. А в «Татарстан почтасы» уже готовят документы на увольнение этих работников. Договоры планируют расторгнуть по пункту 7 статьи 81 Трудового кодекса — в связи с утратой доверия со стороны работодателя, пояснил «Реальному времени» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС «Татарстан почтасы» Артем Стюфеев.

По данным управления, в 2017 году на почту поступило более 600 требований о розыске пропавших почтовых отправлений, в 2018-м — еще 60. «Всем, чьи отправления были признаны утерянными, возмещена материальная компенсация. Деньги мы возвращаем отправителям — в основном, интернет-магазинам», — заявил Стюфеев, впрочем, не стал называть ни размер компенсации, ни объем утерь. Зато пояснил, что иногда посылки «теряются» в новом логопарке лишь на бумаге. «Указано, что данная посылка находится в спецтаре, а по факту оказывается — ее там нет».

«У работников логистического центра — одна из лучших зарплат», — сказал представитель «Татарстан почтасы», хотя добавил — дополнительные меры защиты от недобросовестных работников в компании примут. Фото Максима Платонова

Пользуясь случаем, представитель «Татарстан почтасы» решил ответить виртуальным комментаторам, считающим причиной краж низкие зарплаты почтовиков. «У работников логистического центра — одна из лучших зарплат», — сказал он, хотя добавил, что дополнительные меры защиты от недобросовестных работников в компании примут: «Несколько десятков камер там уже есть. Поставят еще». Отметим, что в логопарк было инвестировано 4 млрд рублей.

***

Почтовые форумы пестрят объявлениями о пропавших в аномальной казанской зоне посылках. С октября 2017 года только в прокуратуру Лаишевского района обратились более 20 возмущенных адресатов из Самарской области, Удмуртии, Екатеринбурга, а также разных городов Татарстана. Свою проверку по пропажам посылок прокуроры не проводили, но переправили все обращения в полицию, Роскомнадзор и «Татарстан почтасы».

Заявления в полицию поступали и раньше. А вот почему не возбуждались дела и воровство процветало, еще предстоит разобраться. В числе пострадавших, как выяснило «Реальное время», есть и сотрудница Вахитовского суда Казани: оплатила кофточку в виртуальном магазине, но так и не дождалась поставки. Зато смогла добиться возмещения потраченных денег, причем во внесудебном порядке.

Ирина Плотникова, Юлия Косолапкина
ПроисшествияОбществоБизнес
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 16 февр
    оригинальная история. почта россии расплачивается за свою же кадровую политику, а простые адресаты страдают
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    Анонимно 16 февр
    сперли 830 посылок за 2 недели-ну и начало работы лого центра-БЕЗОПАСНОСТЬ там что-на НУЛЕ!?!
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  • Анонимно 16 февр
    Почтасы, она и есть почтасы! Уголовников понабрали, что же они хотели. Как они штат набирали? что разве не проверяют на судимость? Люди же с материальными ценностями работают. Проверять в обязательном порядке должны.
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    Анонимно 16 февр
    ну вот же уж, разбираются, что вы разнылись.
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  • Анонимно 16 февр
    Заказываю с китая 2 года вещи, и никогда ничего не пропадало
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    Анонимно 16 февр
    вещи,наверное, были дешевые
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    Анонимно 16 февр
    Лучше поздно чем никогда. Раскрыли эту банду
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  • Анонимно 16 февр
    Наконец то можно без опаски заказывать себе всё
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