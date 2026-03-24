Число случаев рака в Татарстане увеличилось на треть за последние 5 лет

При этом 53,2% локализаций входят в число ранних выявленных онкологических заболеваний

Фото: Михаил Захаров

За последние пять лет в Татарстане отмечен значительный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями — показатель увеличился на 31,1%. По данным главного внештатного онколога Минздрава региона Эдуарда Нагуманова, если в 2020 году регистрировалось 386 случаев на 100 тысяч населения, то к 2025 году этот показатель достиг 506 случаев. Об этом он сообщил на брифинге в Кабмине РТ.

В 2025 году в республике был выявлен 20 371 новый случай онкологических заболеваний, что на 5,8 тысячи больше показателей пятилетней давности. За последний год, по словам Нагуманова, прирост составил 899 случаев заболевания.

скриншот из видео «О профилактических мероприятиях в сфере здравоохранения в Республике Татарстан» на канале " Пресс-служба Раиса Республики Татарстан"

Среди наиболее распространенных видов рака преобладают колоректальный рак, новообразования кожи (включая меланому), рак молочной железы, а также опухоли легких и предстательной железы. При этом 53,2% локализаций входят в число ранних выявленных онкологических заболеваний.

— Сегодня по представленным локализациям ситуация приобретает управляемый характер при полноценном выполнении профилактических программ, — заявил Эдуард Нагуманов.

Напомним, что персонализированные вакцины против рака могут войти в программу ОМС.

Наталья Жирнова