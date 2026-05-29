В Татарстане направят 466 млн рублей на реализацию программы по борьбе с онкологией

К 2030 году в регионе планируют увеличить на 7% долю людей, которые живут с раком дольше 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане изменили региональную программу по борьбе с онкологией. Согласно постановлению кабмина республики, опубликованному на сайте правовой информации, к 2030 году в регионе планируют увеличить на 7% долю людей, которые живут с раком дольше 5 лет.

Для реализации данной цели в республике намерены увеличить доступность диагностики и лечения данного заболевания, а именно: совершенствовать комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологии, улучшать порядок маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественную опухоль, внедрять информационные технологии в работу онкологической службы, разрабатывать меры, способствующие полноценно укомплектовать штат онкологов, внедрять методы лечения радиофармацевтическими лекарствами.

На реализацию данной программы направят 466,9 млн рублей в ближайшие два года. Из них 288,2 млн — в 2026 году и 178,7 млн — в 2027-м. Часть средств выделят из госбюджета, а часть — из республиканского.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 100 млн рублей на грант «Алгарыш в сфере ИИ».

Никита Егоров