Эксперт Савельев назвал диапазон цен на комнаты в общежитии в Казани

Стоимость таких объектов недвижимости доходит до 3 млн рублей

Комнаты в общежитии в Казани стоят от 1,7 млн до 3 млн рублей. Такой диапазон цен «Реальному времени» озвучил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

— В среднем комнаты в общежитии стоят 2 млн рублей. Цены начинаются от 1,7 млн и доходят до 2,5—3 млн. Однако 3 млн рублей, как правило, просят за комнату, которая полностью оборудована как квартира, — сказал изданию эксперт.

По его словам, в большинстве случаев комната стоит намного дешевле полноценной квартиры-студии. Например, стоимость комнаты на «вторичке» втрое ниже, чем «гостинки» в новостройке. Однако спрос на комнаты все равно сильно ниже, чем на полноценные квартиры-студии, резюмировал Савельев.

Никита Егоров