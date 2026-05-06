«Жара в Татарстане закончится уже в четверг»

В период с 8 по 10 мая в республике ожидаются дожди

В последние дни погода в Татарстане держалась без осадков, а температура поднималась до +27 градусов. Причина таких показателей — влияние атмосферного давления и антициклона. Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с изданием предупредил, что жара в республике закончится уже в четверг. А 10 и 11 мая температура будет ниже нормы на 3—4 градуса, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина. Подробнее о погоде в регионе на День Победы и последующие майские выходные — в материале «Реального времени».

«В пятницу пройдет холодный грозовой фронт с дождями»

В минувшие выходные, 1—3 мая, температура днем в Татарстане повышалась до +11 — +17 градусов. Также в республике в этот период не наблюдалось осадков. Такие погодные условия сформировались в регионе под влиянием поля повышенного атмосферного давления, объяснили в Гидрометцентре РТ.

В понедельник, 4 мая, Татарстан оказался под влиянием антициклона, из-за чего в республике наблюдалась малооблачная погода без осадков, а температура повысилась днем до +17 — +21 градуса. Во вторник же, 5-го числа, температурный фон достиг +21 — +26 градусов из-за близости атмосферного фронта.

Причем в среду, 6 мая, в республике воздух вновь прогреется до +22 — +27 градусов.

Тем не менее «жара в Татарстане закончится уже в четверг». Именно 7 мая станет последним днем на текущей неделе, когда температура достигнет +24 — +27 градусов, сообщил «Реальному времени» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.



— В пятницу пройдет холодный грозовой фронт с дождями, и температура днем упадет до 16—18°C, а в ночные часы — до +12... +14 градусов. Что касается ветра, то в четверг и в пятницу он будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5—10 м/с. Однако 8 мая при грозах порывы усилятся до 12—17 м/с, — сообщил он.

«В День Победы в республике температура ночью опустится до +4... +9»

Утром и в первой половине дня 9 мая в Татарстане тоже ожидаются дожди, предупредил синоптик.

— В День Победы в республике температура днем составит от +9 до +14 градусов, а ночью опустится до +4... +9 градусов, — рассказал он.

При этом в воскресенье, 10 мая, по его словам, в дневное время потеплеет буквально на пару градусов, до +11 — +15 градусов, а ночью сохранится такая же температура, как и 9 мая. Также во вторые майские выходные ожидаются дожди с небольшими прояснениями.

Ветер, в свою очередь, в субботу и воскресенье будет дуть с севера со скоростью 4—9 м/с.

В понедельник, 11-го числа, в Татарстане потеплеет до +12 — +17 градусов.

— В этот день будет преобладать облачная погода, но временами пройдет небольшой дождь. Ветер в последний майский выходной повернет на юго-восточный и стихнет до 2—7 м/с, — резюмировал синоптик.

«Ничего тут пока экстраординарного не происходит»

Температурные показатели, которые прогнозируются в республике 9 мая, находятся в пределах нормы. Об этом «Реальному времени» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина.

— Вот что касается 10-го и 11-го числа, то там температура будет ниже нормы на 3—4 градуса, — отметила собеседница издания.

При этом она подчеркнула, что подобные колебания температур — естественная погода для мая.

— Ничего тут пока экстраординарного не происходит. Более того, в данном случае как раз всплески тепла последних дней до летних значений следует рассматривать как аномалию. Например, в минувшие сутки в Казани температура воздуха оказалась на 8 градусов выше нормы, — резюмировала эксперт.

