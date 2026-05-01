Татарстан стал лидером ПФО по объему выполненных работ в строительстве в первом квартале 2026 года

Согласно данным Росстата, к концу марта сумма, которую выделили на эту сферу, достигла 122 млрд рублей

Татарстан оказался лидером в Приволжском федеральном округе по объему выполненных работ в строительстве в первом квартале 2026 года. Это следует из данных доклада «Социально-экономическое положение России» от Росстата.



Согласно подсчетам, к концу первого квартала сумма объема работ достигла 122 млрд рублей — это в два раза превышает показатели следом идущего региона, но это ненамного больше объема прошлого года — +0,3%. После Татарстана идет Пермский край — 63 млрд рублей, тройку замыкает Башкортостан — 61 млрд рублей.

Примечательно, что Башкирия сбавила обороты относительно прошлого года: спад — на 38%, а вот Пермский край, наоборот, показывает рост в строительстве — +26% относительно первого квартала прошлого года.

Наталья Жирнова