Казань лидирует по доле жилья комфорт-класса в России

Несмотря на снижение предложения в сегменте комфорт-класса в целом по стране на 1,7%, в Казани доля этого сегмента остается высокой — 78,5%

Предложение в новостройках городов-миллионников в России снизилось на 23,3%, пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелоперской компании «Эволюция».

Экспозиция квартир в новостройках в крупных городах России за год сократилась на 23,3%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте комфорт-класса, где количество предложений за год уменьшилось на 2,6%.

Лидерами по снижению объемов экспозиции в сегменте комфорт-класса стали Самара (32%), Ростов-на-Дону (29,2%) и Омск (10,4%). В то же время в Красноярске доля комфорт-класса за год увеличилась на 6,5%, в Екатеринбурге — на 4,8%.

Казань сохраняет лидерство по доле квартир комфорт-класса в общем объеме предложения, которая составляет 78,5%. При этом показатель снизился на 1,7% за год.

Наименьшая доля квартир комфорт-класса зафиксирована в Перми — 32,6%, что на 1,3% ниже показателя годичной давности.

Снижение объемов запуска новых проектов зафиксировано и в сегменте бизнес-класса: за год предложение новостроек сократилось на 0,2%. В Челябинске его объемы упали на 14,8%, в Уфе — на 14,5%, в Красноярске — на 6,5%, в Екатеринбурге — на 4,9%, в Новосибирске — на 3,9%. В Самаре, напротив, зафиксирован рост предложения в сегменте бизнес-класса на 23,9%.

Самая высокая доля жилья бизнес-класса в общем объеме предложения наблюдается в Челябинске — 55,3% (снижение на 14,8% по сравнению с мартом 2025 года, когда показатель составлял 70,2%). Наименьшая доля квартир бизнес-класса — в Ростове-на-Дону: 12% (минус 3,8% за год).



Ариана Ранцева