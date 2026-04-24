В Татарстане медианная ставка аренды частных домов достигает 75 тыс. рублей в месяц

Самая доступная стоимость зафиксирована в Ростовской области

Самая доступная медианная стоимость долгосрочной аренды частных домов зафиксирована в Ростовской области — около 43 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные поиска «Яндекса», пишет ТАСС.

Для сравнения, в Тюменской области медианная стоимость долгосрочной аренды частных домов составляет 65 тыс. рублей, в Татарстане — 75 тыс., в Краснодарском крае — 83 тыс. рублей в месяц.

Разница в ставках может объясняться как структурой предложения, так и характеристиками самих объектов — площадью домов, локацией, уровнем благоустройства и спросом в конкретном регионе. При этом медианная стоимость отражает общую картину по рынку: внутри каждого региона возможен заметный разброс цен в зависимости от параметров объекта.

Напомним, в Татарстане аренда домов на майские праздники выросла на 5% — до 11,7 тыс. рублей. В среднем россияне бронируют дома на три дня и тратят на аренду немногим более 30,6 тыс. рублей.

Рената Валеева