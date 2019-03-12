«Жить в коробках невозможно»: многодетным семьям дали участки, но забыли подвести свет, газ и воду

Земля на болотах и трубы, по которым не течет чистая вода

Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям обсудили накануне на заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Выяснилось, что на 1 марта в регионе более 50 многодетных семей были включены в списки на получение участков. Но счастливчиков, которые сумели построить на выделенной земле дом, оказалось в разы меньше. Например, в поселке Каймары возведено всего 12 домов, хотя участков выделено больше 100, а в Сокурах и вовсе не построено ни одного. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В Казани многодетным семьям не хватает почти 6 тысяч участков

Заседание началось с дежурных фраз о том, что «возможность получения земельного участка способствует повышению рождаемости», и озвучивания цифр. По словам председателя комитета Тахира Хадеева, на 1 марта 2019 года в Татарстане право на получение земельного участка имели 55 688 семей; при этом 50 280 из них включены в списки на получение участков. На кадастровый участок поставлено 36 995 участков.

Как выяснилось не только из этого доклада, но и из последующих, сложнее всего обстоит ситуация с предоставлением участков казанским и челнинским семьям. И здесь приведем еще немного цифр.

Казань Наб. Челны Принято решений о включении заявителей 12 100 6 706 Выбрали земельные участки 5 057 2 606 Осталось предоставить 7 043 (58,2%) 4 100 (61,1%) Дефицит участков 5 840 4 084

Понятно, что казанским многодетным семьям выделяют участки в близлежащих районах — Высокогорском, Лаишевском, в Дербышках. Как рассказал в своем докладе первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев, Казанский исполком ведет работу по выделению участков в поселках Сокуры (177 га), Каймары (53 га).

Кроме того, планируется сформировать еще более 2,5 тысячи земельных участков. Семьи, имеющие пятерых детей, получат участки в поселке Константиновка (117,8 га). Семьям с четырьмя детьми выделят участки в поселке Большие Дербышки (42,66 га и 23,18 га). В Красносельском поселении и на территории Дачного сельского поселения получат участки семьи с тремя детьми. Принцип выделения участков в данном случае можно коротко описать так: чем меньше в семье детей, тем дальше от Казани находится выделенный ей участок.

Почему участки у семей есть, а домов нет?

Увы, как выяснилось позже, на деле на полученных участках зачастую строятся лишь единицы домов. Многодетные семьи и рады бы обзавестись новым просторным жилищем, но, как в очередной раз признают и чиновники, и парламентарии, предоставляемые участки в подавляющем большинстве не обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой.

Приведем еще немного цифр. Согласно информации, которую озвучил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, лучше всего обстоит ситуация с подведением электричества — линиями электропередач обеспечено 40,5% (13 240 участков) от общего количества предоставленных участков. Водоснабжение есть на 12,8% участков, газоснабжение — на 11,2% участков.

Хуже всего дело с асфальтированными дорогами — ими обеспечено всего 3,5% от всех предоставленных многодетным семьям участков. Правда, грунтовые дороги подведены к 63% участков. Хотя получается, что остальные 37% земельных участков не обеспечены никакой дорогой, то есть находятся фактически в чистом поле.

Согласно информации Ильшата Гимаева, линиями электропередач обеспечено 40,5% участков, водоснабжение есть на 12,8% участков, газоснабжение — на 11,2% участков. Фото minstroy.tatarstan.ru

Гимаев в своем докладе «с сожалением отметил», что строительство домов на участках для многодетных семей не ведется в Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах.

— Это связано в основном с тем, что участки предоставляются, а сетей и подъездных дорог к ним до сих пор нет. Жить в коробках невозможно, — верно подметил замминистра.

Больше всего домов, как выяснилось, строится в Альметьевском, Азнакаевском, Чистопольском, Агрызском районах. Гимаев отметил, что дополнительные средства на обеспечение участков инфраструктурой можно найти и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Есть очень много вопросов, которые сводят эту программу на нет»

И даже статистика, приведенная Тахиром Хадеевым и свидетельствующая о том, что среди 14 регионов ПФО Татарстан занимает 1-е место по количеству предоставленных многодетным семьям участков, представителей этих самых семей не сильно обрадовала. Жалобы тех, кто приехал на заседание в Госсовете, сводились к одному — к невозможности строить дома на выделенной земле.

Представитель общественной организации «Семейный городок» Светлана Авилова обозначила проблему семей в Каймарах и в Сокурах.

— Я не знаю, может, этот вопрос вообще не будет рассмотрен, — скромно отметила она. — Вы сказали, что на выдаваемых участках строятся дома и назвали цифру по республике. Что касается поселков, которыми занимается наша организация, то есть точные данные. В Каймарах живет 12 семей. Сколько лет назад уже эти земли выданы? Моему ребенку уже 8 лет, нам эту землю выдали, как раз когда он родился. И земля стоит. Есть очень много вопросов, которые сводят эту программу на нет, — рассказала Авилова.

По ее словам, некоторые многодетные семьи стоят в очереди на получение земельного участка еще с 2014 года.







Статистика, приведенная Тахиром Хадеевым и свидетельствующая о том, что среди 14 регионов ПФО Татарстан занимает 1-е место по количеству предоставленных многодетным семьям участков, представителей этих самых семей не сильно обрадовала. Фото gossov.tatarstan.ru

— Если бы все было хорошо, мы бы, наверное, не собирались здесь, — философски ответил Тахир Хадеев. И снова напомнил, что в Татарстане ситуация с выделением участков обстоит лучше, чем у соседей.

Как нижнекамцам не хватило денег на межевание

Гульнара Хамидуллина из Нижнекамского района поделилась другого рода проблемой.

— У нас нет проекта плана межевания и проекта плана территории. Нас на 2020 год должны включить в заявку на газификацию, но нам не хватает этих двух документов. Как нам быть? Наш Нижнекамский муниципалитет нам выделяет «крошку», но мы не можем ее правильно положить, — посетовала женщина.

Как выяснилось, эта проблема характерна для всех участков в Нижнекамском районе. Руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов также не смог внести большой ясности и пообещать какое-то решение семье, которая задавала вопрос.

— Мы данный вопрос на рассмотрение сессии закладываем при наличии дополнительных доходов местного бюджета. Это только при финансировании возможно рассмотреть, — пояснил он.

«С 2016 года трубы в земле лежат, а воды у многодетных семей нет»

Когда перешли к докладу представителя Сармановского муниципального округа, в зале послышалось: «А что, наш вопрос решили уже?». Но реплика утонула в мелодии к песне «А твои глаза цвета виски», которая была подобрана к небольшому ролику, рассказывающему об обеспечении участками многодетных сармановских семей.

Опишем содержание видеоролика вкратце. На территории Сармановского района 722 семьи получили участки. Они полностью обеспечены электричеством, водой, уличным освещением, а в 2019 году даже завершится газификация. Более того, они обеспечены больницами, магазинами, есть даже парк. В конце две счастливые матери семейства благодарят администрацию и подтверждают, что им помогли построить дома.

— Хоть у кого-то хорошо, — воскликнули в зале и стали аплодировать. Видимо, парламентарии надеялись, что ролик покажет, что вопрос с инфраструктурой все же решается. Но собравшиеся многодетные родители, кажется, еще явственнее почувствовали разницу между собой и сармановцами, у которых блага цивилизации на участке уже есть.

Жалобы тех, кто приехал на заседание в Госсовете, сводились к одному — невозможности строить дома на выделенной земле. Фото gossov.tatarstan.ru



В конце слово еще раз дали представителям многодетных семей. Координатор «Многодетных семей РТ» Екатерина Воронкова предложила создать отдельную программу финансирования для обеспечения участков инфраструктурой. В качестве примера она привела Нижегородскую область, где такой опыт уже существует. Она подчеркнула, что должна быть «дорожная карта» по каждому отдельному поселку. И привела еще один пример — многодетный поселок «Подсолнухи» в Набережных Челнах, который включили в программу «Чистая вода».

— Но выделенных денег оказалось недостаточно. С 2016 года трубы в земле лежат, а воды у многодетных семей нет, — подытожила Воронкова.

Наталья Петряева, получившая участок в Сокурах, рассказала, что ее семье пришлось заплатить 17 тысяч рублей за подключение электроэнергии. На то, чтобы выкопать скважину, у многодетных семей денег нет — вода, по словам женщины, находится на глубине 100—120 м.

— Там нет дороги. Заезд, который был со стороны Сокуров, нам перекрывают. Про газ я вообще молчу, — поделилась Петряева.

А вот у семей, получивших участки в Больших Дербышках, другая проблема — администрация провела межевание, но так, что участки для многодетных семей оказались на заболоченной территории, где строительство в принципе невозможно.