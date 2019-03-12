«Жить в коробках невозможно»: многодетным семьям дали участки, но забыли подвести свет, газ и воду
Земля на болотах и трубы, по которым не течет чистая вода
Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям обсудили накануне на заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Выяснилось, что на 1 марта в регионе более 50 многодетных семей были включены в списки на получение участков. Но счастливчиков, которые сумели построить на выделенной земле дом, оказалось в разы меньше. Например, в поселке Каймары возведено всего 12 домов, хотя участков выделено больше 100, а в Сокурах и вовсе не построено ни одного. Подробности — в репортаже «Реального времени».
В Казани многодетным семьям не хватает почти 6 тысяч участков
Заседание началось с дежурных фраз о том, что «возможность получения земельного участка способствует повышению рождаемости», и озвучивания цифр. По словам председателя комитета Тахира Хадеева, на 1 марта 2019 года в Татарстане право на получение земельного участка имели 55 688 семей; при этом 50 280 из них включены в списки на получение участков. На кадастровый участок поставлено 36 995 участков.
Как выяснилось не только из этого доклада, но и из последующих, сложнее всего обстоит ситуация с предоставлением участков казанским и челнинским семьям. И здесь приведем еще немного цифр.
|
Казань
Наб. Челны
|
Принято решений о включении заявителей
|
12 100
6 706
|
Выбрали земельные участки
|
5 057
2 606
|
Осталось предоставить
|
7 043 (58,2%)
4 100 (61,1%)
|
Дефицит участков
|
5 840
4 084
Понятно, что казанским многодетным семьям выделяют участки в близлежащих районах — Высокогорском, Лаишевском, в Дербышках. Как рассказал в своем докладе первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев, Казанский исполком ведет работу по выделению участков в поселках Сокуры (177 га), Каймары (53 га).
Кроме того, планируется сформировать еще более 2,5 тысячи земельных участков. Семьи, имеющие пятерых детей, получат участки в поселке Константиновка (117,8 га). Семьям с четырьмя детьми выделят участки в поселке Большие Дербышки (42,66 га и 23,18 га). В Красносельском поселении и на территории Дачного сельского поселения получат участки семьи с тремя детьми. Принцип выделения участков в данном случае можно коротко описать так: чем меньше в семье детей, тем дальше от Казани находится выделенный ей участок.
Почему участки у семей есть, а домов нет?
Увы, как выяснилось позже, на деле на полученных участках зачастую строятся лишь единицы домов. Многодетные семьи и рады бы обзавестись новым просторным жилищем, но, как в очередной раз признают и чиновники, и парламентарии, предоставляемые участки в подавляющем большинстве не обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой.
Приведем еще немного цифр. Согласно информации, которую озвучил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, лучше всего обстоит ситуация с подведением электричества — линиями электропередач обеспечено 40,5% (13 240 участков) от общего количества предоставленных участков. Водоснабжение есть на 12,8% участков, газоснабжение — на 11,2% участков.
Хуже всего дело с асфальтированными дорогами — ими обеспечено всего 3,5% от всех предоставленных многодетным семьям участков. Правда, грунтовые дороги подведены к 63% участков. Хотя получается, что остальные 37% земельных участков не обеспечены никакой дорогой, то есть находятся фактически в чистом поле.
Гимаев в своем докладе «с сожалением отметил», что строительство домов на участках для многодетных семей не ведется в Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах.
— Это связано в основном с тем, что участки предоставляются, а сетей и подъездных дорог к ним до сих пор нет. Жить в коробках невозможно, — верно подметил замминистра.
Больше всего домов, как выяснилось, строится в Альметьевском, Азнакаевском, Чистопольском, Агрызском районах. Гимаев отметил, что дополнительные средства на обеспечение участков инфраструктурой можно найти и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Есть очень много вопросов, которые сводят эту программу на нет»
И даже статистика, приведенная Тахиром Хадеевым и свидетельствующая о том, что среди 14 регионов ПФО Татарстан занимает 1-е место по количеству предоставленных многодетным семьям участков, представителей этих самых семей не сильно обрадовала. Жалобы тех, кто приехал на заседание в Госсовете, сводились к одному — к невозможности строить дома на выделенной земле.
Представитель общественной организации «Семейный городок» Светлана Авилова обозначила проблему семей в Каймарах и в Сокурах.
— Я не знаю, может, этот вопрос вообще не будет рассмотрен, — скромно отметила она. — Вы сказали, что на выдаваемых участках строятся дома и назвали цифру по республике. Что касается поселков, которыми занимается наша организация, то есть точные данные. В Каймарах живет 12 семей. Сколько лет назад уже эти земли выданы? Моему ребенку уже 8 лет, нам эту землю выдали, как раз когда он родился. И земля стоит. Есть очень много вопросов, которые сводят эту программу на нет, — рассказала Авилова.
По ее словам, некоторые многодетные семьи стоят в очереди на получение земельного участка еще с 2014 года.
— Если бы все было хорошо, мы бы, наверное, не собирались здесь, — философски ответил Тахир Хадеев. И снова напомнил, что в Татарстане ситуация с выделением участков обстоит лучше, чем у соседей.
Как нижнекамцам не хватило денег на межевание
Гульнара Хамидуллина из Нижнекамского района поделилась другого рода проблемой.
— У нас нет проекта плана межевания и проекта плана территории. Нас на 2020 год должны включить в заявку на газификацию, но нам не хватает этих двух документов. Как нам быть? Наш Нижнекамский муниципалитет нам выделяет «крошку», но мы не можем ее правильно положить, — посетовала женщина.
Как выяснилось, эта проблема характерна для всех участков в Нижнекамском районе. Руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов также не смог внести большой ясности и пообещать какое-то решение семье, которая задавала вопрос.
— Мы данный вопрос на рассмотрение сессии закладываем при наличии дополнительных доходов местного бюджета. Это только при финансировании возможно рассмотреть, — пояснил он.
«С 2016 года трубы в земле лежат, а воды у многодетных семей нет»
Когда перешли к докладу представителя Сармановского муниципального округа, в зале послышалось: «А что, наш вопрос решили уже?». Но реплика утонула в мелодии к песне «А твои глаза цвета виски», которая была подобрана к небольшому ролику, рассказывающему об обеспечении участками многодетных сармановских семей.
Опишем содержание видеоролика вкратце. На территории Сармановского района 722 семьи получили участки. Они полностью обеспечены электричеством, водой, уличным освещением, а в 2019 году даже завершится газификация. Более того, они обеспечены больницами, магазинами, есть даже парк. В конце две счастливые матери семейства благодарят администрацию и подтверждают, что им помогли построить дома.
— Хоть у кого-то хорошо, — воскликнули в зале и стали аплодировать. Видимо, парламентарии надеялись, что ролик покажет, что вопрос с инфраструктурой все же решается. Но собравшиеся многодетные родители, кажется, еще явственнее почувствовали разницу между собой и сармановцами, у которых блага цивилизации на участке уже есть.
В конце слово еще раз дали представителям многодетных семей. Координатор «Многодетных семей РТ» Екатерина Воронкова предложила создать отдельную программу финансирования для обеспечения участков инфраструктурой. В качестве примера она привела Нижегородскую область, где такой опыт уже существует. Она подчеркнула, что должна быть «дорожная карта» по каждому отдельному поселку. И привела еще один пример — многодетный поселок «Подсолнухи» в Набережных Челнах, который включили в программу «Чистая вода».
— Но выделенных денег оказалось недостаточно. С 2016 года трубы в земле лежат, а воды у многодетных семей нет, — подытожила Воронкова.
Наталья Петряева, получившая участок в Сокурах, рассказала, что ее семье пришлось заплатить 17 тысяч рублей за подключение электроэнергии. На то, чтобы выкопать скважину, у многодетных семей денег нет — вода, по словам женщины, находится на глубине 100—120 м.
— Там нет дороги. Заезд, который был со стороны Сокуров, нам перекрывают. Про газ я вообще молчу, — поделилась Петряева.
А вот у семей, получивших участки в Больших Дербышках, другая проблема — администрация провела межевание, но так, что участки для многодетных семей оказались на заболоченной территории, где строительство в принципе невозможно.
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