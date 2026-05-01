Казань, Набережные Челны и Зеленодольск стали лидерами по вводу жилья в Татарстане

По состоянию на 1 мая в республике введено в эксплуатацию более 1,69 млн квадратных метров жилья, что составляет 53% от годового плана

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин представил отчет о ходе строительства на совещании в Доме правительства РТ. По состоянию на 1 мая в республике введено в эксплуатацию более 1,691 млн квадратных метров жилья, что составляет 53% от годового плана.

В сфере коммерческого строительства сдано 75 многоквартирных домов общей площадью свыше 655 тысяч квадратных метров (63% от годового объема). Лидерами по вводу жилья стали Казань, Набережные Челны, Зеленодольский и Пестречинский районы.

Социальная ипотека реализована на 38%. Из запланированных 108 домов общей площадью 150 638 кв. м построено 10 на 57 тысяч кв. м. В том числе завершены четыре дома в Зеленодольске, по два — в Набережных Челнах и Елабужском районе, по одному — в Буинском и Мамадышском районах.

В сегменте индивидуального жилищного строительства выполнено 49% плана — введено 978 тысяч квадратных метров жилья.

Продолжается реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году планируется обеспечить жильем 641 ребенка-сироту, 23 многодетные семьи, 17 молодых семей и три представителя льготных категорий граждан.



Ранее Татарстан стал лидером ПФО по объему выполненных работ в строительстве в первом квартале 2026 года.

Наталья Жирнова