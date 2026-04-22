Строительство комплекса «Яр парк» в Казани обойдется дороже $1 млрд

Девелопер Валерий Кравцун сообщил о комбинированном финансировании проекта со Сбербанком

Строительство многофункционального кластера «Яр парк» на набережной Казанки обойдется значительно дороже, чем было анонсировано в прежние годы. Если ранее вложения оценивали на уровне 29 млрд, то сегодня на презентации проекта в Казани петербургский девелопер Kravt h&h обозначил примерный объем инвестиций в 50 млрд рублей. Позднее в беседе с «Реальным временем» гендиректор и основатель компании Валерий Кравцун заявил, что стройка потребует даже больше средств, причем львиную долю составят заемные.

— Это будет комбинированное финансирование со Сбербанком. На самом деле мы можем говорить о том, что этот проект будет дороже $1 млрд. Это стандартное проектное финансирование с банком: где-то 20% собственных средств компании, остальное — заемные, — заявил Валерий Кравцун нашему изданию.

МФК с сервисными апартаментами, торговыми и офисными помещениями займет площадь 11,8 га на берегу реки рядом с Millennium Panorama Hotels. Оба комплекса спроектированы архбюро Сергея Скуратова. «Яр парк» реализуют в две очереди: первая включает шесть корпусов площадью 145 тыс. кв. м, вторая состоит из семи корпусов на 165 тысяч кв. м. Точные сроки не называются, но разрешение на строительство в рамках первого этапа уже выдано.

Комплекс презентуют как новую модель городского развития — сити нового формата. На рынок коммерческой недвижимости Казани выведут большой объем резиденций с гостиничным управлением. Расхождения в оценке требуемых вложений девелопер объяснил разными подходами в расчетах.

— Подсчитывать стоимость можно по-разному, мы же формировали участок, сносили торговый центр. Работала команда — это огромное количество людей. У нас есть и косвенные, и прямые затраты, мы хорошо потратились. Сейчас мы анонсируем генерального подрядчика, что очень важно, потому что стоимость строительно-монтажных работ и компания, которая будет их делать, — это ключевая составляющая для того, чтобы проект был реализован.

Ранее стало известно, что генподрядчиком на объекте выступит одна из крупнейших строительных корпораций Китая — Power China. Для реализации проекта был выкуплен участок, где ранее располагался торгово-развлекательный комплекс «Ривьера». Объект продали с торгов, а затем снесли устаревшее здание ТРК.

