В Татарстане нашли более 1,1 тыс. гектаров земли под застройку с начала года

Новые территории для застройки обнаружены в 14 районах республики

С начала 2026 года в Татарстане выявили 1 760 территорий, пригодных для жилищного строительства. Согласно анализу экспертов Росреестра Татарстана, их общая площадь превысила 1,1 тыс. гектаров.

Больше всего земли нашли в Муслюмовском районе — 220,5 гектара. Также в числе лидеров Дрожжановский район — 150,3 га, Алькеевский — 119,5 га, Чистопольский — 97,8 га, и Спасский — 93,3 га.

В целом «банк земли» Татарстана сейчас насчитывает более 5 тыс. участков общей площадью 4,5 тыс. гектаров. Часть из них уже вовлечена в строительство. С начала реализации проекта под застройку передано почти 600 участков общей площадью свыше 338 гектаров.

Власти считают, что до конца года общий объем выявленных территорий под жилье вырастет до 4,2 тыс. гектаров.

Подобрать участок можно с помощью сервиса «Земля для стройки», расположенного на платформе «Национальная система пространственных данных». Там доступна информация о статусе земли, разрешенном использовании и наличии инфраструктуры.

Работа по поиску свободных территорий ведется в Татарстане с 2020 года в рамках федеральной программы по развитию пространственных данных.

Анна Пехенко