ЦУМ, ТЮЗ и реабилитационный комплекс — три крупных объекта, которые откроют этим летом в Казани

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» анонсировала три крупных открытия этим летом, рассказываем подробности о каждом из них.

Внешне ТЮЗ уже как новенький. Фото: Реальное время

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева в своем телеграм-канале поделилась фотографиями с трех крупных проектов. Похоже, к лету строители завершат офисное здание ЦУМа, инклюзивный спортивно-реабилитационный комплекс с бассейном при мечети «Ярдэм» и работы в основном здании ТЮЗа. Самое ожидаемое открытие, это задние театра юного зрителя на Островского. Подробности в материале «Реального времени».

ЦУМ с офисами, комплекс — с бассейном

«В архитектурном смысле мама я сильно многодетная и сегодня успела навестить только троих)), — поделилась мыслями в своем телеграм-канале архитектор Елена Валеева, приложив к посту фото и видео с трех объектов, «которые вот-вот откроются (по секрету— это должно произойти до середины лета)».

На фото с ходу эти объекты угадываются. Первый — конгрессно-офисный центр (пристрой к ЦУМу), в котором, в частности, разместится центр креативных индустрий, возможно здесь же будет работать инвестиционно-венчурный фонд РТ и фонд развития предпринимательства Татарстана. Кроме того, здесь будет шесть конференц-залов и выставочная галерея на 2 400 квадратных метров. Ранее Валеева публиковала рендеры интерьеров — лобби в формате общественной гостиной.

Центр уникального мастерства, новый ЦУМ, открылся 29 апреля, но работы в нем продолжились и после. А рядом кипела стройка, которую, по разным оценкам, обещают закончить к «настоящему» лету.

Лобби в центре при ЦУМе, проект. скриншот с Телеграмм-канала архитектора Елены Валеевой

Также оптимистичны в благотворительном фонде «Ярдам — Помощь» относительно нового инклюзивного спортивно-реабилитационного комплекса с бассейном, который начал возводиться в апреле 2024 года. В марте 2026-го стройку посещал мэр Казани Ильсур Метшин, тогда работы были выполнены на 75%.

Таким образом, ансамбль вокруг мечети на улице Серова еще больше расширится, а у спортивного центра «Дан» для людей с ограниченными возможностями здоровья появится своеобразная пара. Напомним, что и бульвар считается первым казанским общественным пространством, которое полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В новом четырехэтажном комплексе площадью более 3 тыс. кв. метров смогут заниматься ежемесячно до 800 человек, причем это поток не ограничивается Татарстаном, вместе с «Даном» это 1 300 в месяц. На втором этаже располагается бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками на 24 посетителя.

Инклюзивный спортивно-реабилитационный комплекс с бассейном. взято с сайта kzn.ru

Работы в ТЮЗе надеются закончить к 1 июня

Наконец, ТЮЗ. История его реконструкции начиналась с представления в 2016 году проекта президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Тендер на разработку проектной документации объявили в 2021-м. В 2024-м труппа выехала из здания и начала играть по всему городу (включая такие неочевидные площадки, как ДК «Полимер» в поселке Левченко). Работы на объекте начались в марте 2025 года. Причем они касаются не только здания, выходящего на улицу Островского, но и других построек.

В декабре 2025-го ТЮЗ обрел временный дом на Горького, 13, взамен переехавшего в центр Тинчуринского театра.

Этой зимой появились и рендеры новой концепции интерьера-трансформера. Валеева описала тогда проект как «чистый лист»: «Каждый раз, приходя в театр, мы будем обнаруживать или новых жителей, или новый антураж, или новых постояльцев. Мы предусматриваем различные приспособления, для того чтобы — в зависимости от спектакля или мероприятия — помещения всегда могли быть оформлены по-разному».

Зрительный зал ТЮЗа. скриншот с Телеграмм-канала архитектора Елены Валеевой

По данным источника «Реального времени», сдать непосредственно нужные ТЮЗу помещения планируют к 1 июня, к Дню защиты детей. В этот день ожидается и визит раиса Татарстана. Это не только большой зрительный зал, но и Мавританский, а также очень необходимый Малый зал. Вход в последний будет через двор, так что, вероятно, к тому времени внешние работы там тоже завершатся. Но об окончании реставрации говорить еще рано.

Сам ТЮЗ завершает сезон в конце июня. А в начале августа уже планирует провести лабораторию по произведениям Льва Толстого. В театре надеются, что она пройдет уже в родном помещении.