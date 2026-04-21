В Казани проведут совместную реконструкцию двух заброшенных зданий на ул. Шмидта

С концепцией определятся до конца 2026 года

Более чем 90-летний дом на улице Шмидта, 35б в Казани все-таки ждет реконструкция. Под нее может попасть и соседнее здание, сообщили «Реальному времени» в компании — заказчике работ. Подробнее — в материале издания.

Долгострой на ул. Шмидта, дом №35б, планировали начать реконструировать в январе 2020 года, а завершить строительство в декабре 2022-го, следует из опубликованного паспорта объекта.

Напомним, что объект был построен и введен в эксплуатацию в 1934 году. Его общая площадь составляет 3358,5 кв. м, следует из данных кадастровой карты. Стоимость здания оценивается в 162,4 млн рублей.

В декабре 2014 года этот дом загорелся. Из-за возгорания на верхних этажах даже стали обрушаться деревянные перекрытия. Площадь пожара превысила 400 кв. м. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло на верхних этажах постройки, где поселились бездомные. Причем, несмотря на неоднократные жалобы местных жителей, проблему с ними так и не решили. Причины пожара неизвестны.



На месте планировалось возвести многофункциональный комплекс, состоящий из длинного четырехэтажного здания в форме буквы «Г». Также в планах было заложено благоустройство прилегающей территории: обустройство паркинга, установка не менее четырех лавочек и урн, а также частичное озеленение зоны вдоль здания.

Тем не менее по состоянию на апрель 2026 года объект представляет из себя все то же кирпичное здание без окон, закрытое фумлентой.

«Мы планируем поменять его функциональное значение»



До конца 2026 года ООО «Прогресс», выступающее заказчиком проекта, планирует определиться с концепцией. Однако точные сроки возобновления работ пока неизвестны, сообщили «Реальному времени» в компании.

— У нас этот объект ушел на перепроектирование, которым наша профильная организация сейчас занимается. Мы планируем поменять его функциональное значение. Более того, в планах произвести совместную реконструкцию объекта по ул. Шмидта, 35б с домом по ул. Шмидта, 35а, — рассказали изданию.

