От 150 млн рублей: как выглядят самые дорогие дома, продающиеся в Казани

Стоимость самого дорогого объекта — 250 млн рублей

По состоянию на 4 мая стоимость самых дорогих домов, находящихся в продаже, варьируется от 150 млн до 250 млн рублей.

Открывает пятерку одноэтажный дом площадью 410 кв. м, расположенный в Лаишевском районе республики. Объект находится на участке 49,4 сотки, имеет четыре спальни, три ванные комнаты, гостиную и сауну. Также на участке есть отапливаемый гараж площадью 80 «квадратов».

скриншот с Avito

Кроме того, на участке высажено более 300 деревьев и кустарников.

скриншот с Avito

Стоимость объекта — 150 млн рублей.

На четвертом месте — трехэтажный дом площадью 595 кв. м, расположенный на участке в 10 соток. Речь идет о коттедже в Советском районе Казани.

скриншот с Avito

В коттедже есть гараж, лифт, три спальные комнаты, два санузла, постирочная, гостевая комната, кладовка, спа-зона и бассейн.

скриншот с Avito

Стоимость объекта — 160 млн рублей.

Открывает тройку лидеров дом площадью 460 «квадратов» в Советском районе Казани. Он расположен на участке 8,8 сотки.

скриншот с Avito

На «плантациях» есть терраса площадью 100 кв. м и стоянка на 6 машин. Сама территория поселка также находится под охраной и видеонаблюдением.

скриншот с Avito

Стоимость объекта — 180 млн рублей.

Второе место в данном топе занял коттедж площадью 890 кв. м. Он находится на участке 1,4 га в Матюшенском поселении.

скриншот с Avito

В четырехэтажном доме есть бассейн, сауна и бильярд, а также девять номеров со своими санузлами и хозблоки.

скриншот с Avito

Данное поместье продается за 210 млн рублей.

Лидер в данном рейтинге — дом площадью 600 кв. м на участке 8 соток. Речь идет о коттедже в Советском районе Казани.

скриншот с Avito

В данном трехэтажном доме есть пять комнат, сауна, бассейн, две террасы, причем одна из них подогреваемая.

скриншот с Avito

Стоимость коттеджа — 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что снять самую дорогую квартиру в Москве стоит почти в 12 раз дороже, чем в Казани.

Никита Егоров