В ГСИ привезли скульптуры из Буркина-Фасо

Бронзовое изящество показывают в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026

Выставку в Россию предложил привезти президент капитан Ибрагим Траоре. Фото: Радиф Кашапов

В Галерее современного искусства открылась выставка «Страна честных людей. Традиционная скульптура Буркина-Фасо». Официальные мероприятия последуют позже, в дни форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». А пока что ГСИ показала, что доехало из далекой африканской страны, журналистам и блогерам.

«Чужому танцу подражай — чужим грехам не следуй»

Выставка начинается до входа в зал, с цитирования местных пословиц, типа «Чужому танцу подражай — чужим грехам не следуй» (это народ моси), «Верблюды не смеются друг над другом из-за горбов» (народ фулани). В экспозиции участвуют 34 африканских скульптора, самые ранние произведения созданы в начале нашего века.

Как пояснила куратор выставки Анна Ильина, идея принадлежит президенту Буркина-Фасо капитану Ибрагиму Траоре:

— Он год назад приезжал в Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, для того чтобы принять участие в праздновании Дня Победы, — рассказала куратор. — На этой встрече президент Траоре выдвинул предложение о проведении такой выставки буркинийского бронзового искусства на территории России, так как именно бронза является одной из визитных карточек страны не только в Африке, но и во всем мире.

Бронзовый баобаб. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В результате уже через полгода коллекция из шестидесяти скульптур приехала в Россию, причем сначала в Новосибирск, где в краеведческом музее открылась выставка «Величие в бронзе. Традиционная скульптура Буркина-Фасо», работавшая с ноября по февраль. Помощь в организации оказало Министерство промышленности, торговли и ремесел Буркина-Фасо, международная общественная организация «Центр народной дипломатии» и новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

После устроители решили, что было бы логично показать выставку и в других городах. Так она доехала до Казани, где будет работать до июня. Выставка вошла в программу экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026», который будет проходить 12—17 мая. Организаторы напоминают, что более 60% населения Буркина-Фасо исповедуют ислам. Около четверти населения — христиане. Есть немало людей, придерживающихся традиционных африканских верований.

Принцесса Йененга. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Буркина-Фасо хочет дружить с Татарстаном

До 1984 года Буркина-Фасо была колонией, а потом республикой Верхняя Вольта. «Страна честных людей» — это перевод названия с языка мооре и дьюла (буркина́ — «прямой, честный», фасо́ — «отечество»). Нынешнее имя она получила после очередного военного переворота. Последний такой случился 30 сентября 2022 года, тогда действующий временный президент Дамиба (который был у власти с января) был отстранен, а лидером стал упомянутый капитан Ибрагим Траоре.

Зимой 2024 года Казань посетили атташе Конго и Буркина-Фасо — и заявили, что готовы дружить с Татарстаном. Атташе из страны честных людей Савадого Тимбиета говорил тогда на русском без переводчика и рассказал, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер заключили военно-политический альянс, настроенный на Россию.

Кстати, в апреле прошлого года была сорвана попытка заговора.

Экономика в основном сельскохозяйственная: просо, сорго, кукуруза, хлопок, животноводство. А также добыча золота. Есть проблемы опустынивания.

Женщины Африки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как и что творят в бронзе

Бронза, действительно, один из символов местного искусства, скульпторы работают с ней примерно с XV века: сначала заготовку из воска покрывают глиной и обжигают, чтобы расплавившийся воск вытек. После форму заполняют бронзой, а потом разбивают.

Ильина отмечает, что на выставке половина всех представленных скульптур — женские:

— Африканские женщины очень красивые, они очень статные. У них прекрасная осанка с самого детства, — сказала куратор, отметив, что представительницы стран континента приедут в Казань на форум «Россия — Исламский мир».

На выставке женщины воспитывают детей, толкут просо, носят воду... Помимо скульптуры, в ГСИ можно увидеть предметы быта, фотографии, а также фильм об истории страны. Планируются две лекции — об искусстве Буркина-Фасо и тропической Африки в целом.

Каждая скульптура снабжена пояснением, так что экспозицию можно изучить самостоятельно, выяснив, например, что «Свободная Африка» Уэдраого Салифа, птица с крыльями в форме карты Африки, «напоминает, что будущее континента строится ее народами, а свобода — это не только независимость, но и способность мечтать, учиться и созидать».

А «Социальная сплоченность» Ильбудо Сайуба изображает яйцо, из которого появляются три фигуры, поддерживающие карту Буркина-Фасо. Несколько скульптур посвящено баобабу как символу устойчивости, памяти и накопленного опыта. Впечатляющий образ — принцесса Йененга, дочь короля Дагомбы. Однажды она встретила в саванне охотника Риале, так появился род моси (это половина жителей Буркина-Фасо).

Эта пара путешествует. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Еще одна любопытная часть — это фигуры гриотов, музыкантов-историков-советников Западной Африки, играющие на инструментах типа балафона (что-то напоминающее ксилофон) и коре (что-то типа скрипки). Условная экзотика прекрасно соседствует с привычной современностью, вроде скульптуры «Путешествующая пара» Марино Саиду — люди в городских костюмах с сумками, чьи фигуры то ли наполовину полны, то ли наполовину пусты.

А что действительно объединяет все эти работы — необыкновенное изящество. Куратор подчеркивает, что выставка действительно отражает реальную жизнь Буркина-Фасо.

— Если вы приедете в эту страну, вы увидите такие скульптуры везде — в отеле, в министерствах, на рынках, — отмечает Ильина. — Конечно, обычные люди тоже пользуются бронзовыми изделиями, но ритуальными — у них есть обереги, специальные статуэтки. При этом обычных туристов до подобных ритуалов не допускают. Если где-то такое увидите — это выдумка для туристов. На настоящий ритуал, конечно, попасть трудно. Сюжеты и образы, которые используют скульпторы, изображают жизнь и ценности, которые важны в этой стране, у этого народа.